19.000 doses supplémentaires de vaccin acheminées à Bordeaux face au nouveau variant

Une opération vaccination est lancée dans le quartier de Bacalan, à Bordeaux, où a été découvert un cluster d'une cinquantaine de cas positifs à un variant du coronavirus jugé préoccupant. En parallèle, les hospitalisations poursuivent leur décrue en France : avec moins de 20.000 patients traités à cause du Covid-19 dans les différents services. Par ailleurs, une étude britannique assure que les vaccins Pfizer et AstraZeneca sont efficaces contre le variant indien. Suivez en direct l'évolution de la situation :

Quelque 19.000 doses ont été débloquées afin de vacciner toute la population majeure d'un quartier de Bordeaux après la découverte d'un cluster d'une cinquantaine de cas positifs à un variant "préoccupant", annonce samedi le directeur de l'Agence régionale de Santé. Un centre éphémère de vaccination doit par ailleurs être mis en place "si possible dès mercredi" dans ce quartier de Bacalan, dans le nord de la ville, a indiqué la mairie de Bordeaux. Dans un premier temps, l'ARS Nouvelle-Aquitaine avait expliqué samedi que 15.000 doses de vaccin supplémentaires seraient acheminées dans les trois semaines, dont 5.000 la semaine prochaine, mais son directeur Benoît Elleboode a plus tard indiqué à l'AFP avoir finalement reçu confirmation pour un total 19.000 doses

Elles serviront aussi à fournir en vaccin Moderna des pharmacies du quartier et des alentours afin d'accélérer l'opération.

L'ARS avait annoncé vendredi qu'un cluster s'était formé à Bacalan avec une cinquantaine de personnes positives à un variant "déjà connu mais très rare jusqu'à présent". "C'est un variant préoccupant, comme l'étaient par exemple les variants anglais et indien. Sa souche est anglaise mais avec une mutation", avait expliqué à le professeur Patrick Dehail, conseiller scientifique et médical de l'ARS.

Le nombre de patients à l'hôpital sous la barre des 20.000

Le nombre de malades du Covid-19 dans les hôpitaux français est passé sous la barre des 20.000, un reflux observé également pour les malades en services de réanimation, selon les données publiées samedi par Santé publique France. Les hôpitaux de l'Hexagone accueillent actuellement 19.765 malades du Covid-19, dont 468 admis ces dernières 24 heures. C'est la première fois depuis le 27 octobre dernier que ce nombre est inférieur à 20.000. Vendredi, les hôpitaux comptaient 20.209 patients (dont 625 entrés les 24 heures précédentes). Dans les services de soins critiques, qui abritent les malades les plus gravement atteints, on comptait 3.544 patients (contre 3.631 la veille), dont 115 récemment admis (139 la veille).

Quatre-vingt-neuf personnes sont décédées de cette maladie à l'hôpital (111 selon les données publiées vendredi), portant à plus de 108.500 le bilan depuis le début de l'épidémie, début 2020.

Concernant la vaccination, 22.908.758 personnes ont reçu une première injection depuis le début de la campagne vaccinale, à la toute fin décembre, et 9.690.645 deux injections, selon la Direction générale de la Santé. Le gouvernement vise 30 millions de premières injections à la mi-juin. Après six mois de fermeture et un hiver gâché par le Covid meurtrier, la France a retrouvé mercredi une partie de ses loisirs (terrasses, cinéma, ouverture de tous les magasins), avec la fin de certaines restrictions.

Des pays demandent une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins

Une soixantaine de pays ont demandé à l'OMC une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins anti-Covid, afin qu'elle englobe les outils médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie, ont indiqué samedi des ONG. Selon Médecins sans frontières (MSF) et l'ONG Knowledge Ecology International (KEI), plus de 60 pays ont présenté à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) une révision de leur texte sur l'abandon des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 et d'autres outils médicaux.

Les vaccins Pfizer et AstraZeneca efficaces contre le variant indien

Les vaccins de Pfizer/BioNTech et d'AstraZeneca/Oxford se révèlent presque aussi efficaces contre le variant indien du coronavirus que contre le variant anglais, a indiqué samedi une étude des autorités de santé en Angleterre, Public Health England (PHE). Selon l'étude de PHE, qui a été menée entre le 5 avril et le 16 mai, le vaccin Pfizer/BioNTech était efficace à 88% contre la maladie symptomatique du variant indien deux semaines après la deuxième dose, comparé à 93% d'efficacité contre le variant anglais.

Sur la même période, le sérum d'AstraZeneca est efficace à 60%, contre 66% contre le variant anglais qui avait été détecté dans le Kent.

Moderna va demander début juin l'autorisation en Europe de son vaccin pour les adolescents

La société de biotechnologie américaine Moderna va déposer "début juin" une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne de son vaccin anti-Covid pour les 12-17 ans, a déclaré son patron Stéphane Bancel au Journal du dimanche. Considérant que "d'ici à l'été, tous les adultes désireux de se faire vacciner auront reçu une première dose", Stéphane Bancel a estimé qu'il "faudra ensuite très vite cibler les adolescents de 12 à 17 ans".

L'Italie passe le cap des 30 millions de doses injectées, manifestation en Suisse

L'Italie a officiellement passé samedi le cap des 30 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 injectées, et près de 10 millions de personnes sont vaccinées, selon les chiffres du gouvernement. Plus de 9,85 millions de personnes ont été vaccinées après avoir reçu deux doses, soit 16,6% des 60 millions d'habitants de la péninsule.

A Neuchâtel (Suisse), quelque 5.000 opposants aux restrictions anti-Covid en Suisse ont manifesté samedi dans le calme.

Brésil : amende pour Bolsonaro après un bain de foule sans masque

Le président brésilien Jair Bolsonaro va devoir payer une amende à cause d'un bain de foule sans masque en pleine pandémie de Covid-19 au Maranhao, a annoncé le gouverneur de cet Etat du nord-est du pays. La loi en vigueur prévoit une amende pouvant aller de 2.000 à 1,5 million de réais (300 à 230.000 euros).

Plus de 3,445 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.445.582 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi en milieu de journée. Après les Etats-Unis (589.670), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (448.208), l'Inde (291.331), le Mexique (221.080), et le Royaume-Uni (127.701).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liés au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réél de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".