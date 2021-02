Trois arguments pour convaincre les phobiques d'aller chez le dentiste

A quand remonte la dernière fois que vous êtes allé chez le dentiste ? Pas plus de deux ans, espère le docteur Jimmy Mohamed. Selon lui, le meilleur traitement des dents est encore la prévention : n'attendez pas d'avoir mal aux dents pour vous rendre chez un praticien, recommande-t-il jeudi dans la matinale d'Europe 1. Et aux (nombreux) phobiques, qui se tiennent loin de la fameuse chaise par peur de la roulette, Jimmy Mohamed propose une solution qui fait ses preuves : l'hypnose.

Pourquoi la prévention est importante

Pour prendre soin de vos dents, la prévention est probablement le meilleur traitement. Il ne faut ainsi surtout pas attendre d’avoir mal aux dents pour se rendre chez le dentiste. Et cela commence dès l’enfance : le mieux est d’emmener les enfants vers l’âge de 2 ou 3 ans pour un premier contrôle. Même si elles finiront par tomber, les dents de lait sont extrêmement importantes. Si elles sont cariées, elles peuvent perturber la pousse de dents saines. La sécurité sociale propose d’ailleurs un programme intitulé "aime tes dents", qui permet d’avoir un examen gratuit tous les trois ans jusqu’à l’âge de 24 ans.

Pourquoi on a besoin du regard d'un professionnel

Car enfants comme adultes doivent se rendre chez le dentiste le plus régulièrement possible, suspicion de carie ou non. En effet, certaines ne sont pas visibles à l’oeil nu car cachées derrière ou entre les dents. Le dentiste pourra les repérer grâce à une radio. A noter aussi qu’un point noir dans la bouche, que l’on associe à une carie, correspond en fait à une carie qui s’est déjà arrêtée. C’est donc plutôt bon signe. A l’inverse, si vous voyez une tache blanchâtre ou marron, c’est que la carie est en cours d’évolution.

Attention, en cas de douleurs dentaires, il ne faut surtout pas prendre n'importe quoi. Ok pour le paracétamol, mais c'est tout. Il y a une contre indication formelle aux anti-inflammatoires comme l’ibuprofène ou l’aspirine, qui risquent d’aggraver les choses.

L'hypnose, solution pour les phobiques

Et si vous êtes phobique du dentiste, pas de panique. De plus en plus de docteurs des dents pratiquent l’hypnose pour effectuer leurs soins. Une solution extraordinaire, validée scientifiquement par de nombreuses études, notamment dans le cadre de la gestion de la douleur. L’hypnose a tout d’abord un effet anxiolytique : elle permet de détendre les patients, et ce dès la prise de rendez-vous, en écoutant leurs peurs et en y répondant.

Elle permet aussi de traiter la douleur, même si elle va bien sûr de pair avec une anesthésie locale, si celle-ci est nécessaire. Cet état de conscience un peu modifié va permettre au cerveau de produire lui-même les molécules contre la douleur et contre l’anxiété. Bien loin, donc, de l’hypnose de spectacle.