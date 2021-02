Covid : Jean Castex annonce que les plus de 65 ans pourront se faire vacciner début avril

En France, la vaccination contre le coronavirus progresse, semaine après semaine, après des débuts chaotiques. Elle devrait franchir une nouvelle étape, dans un peu plus d'un mois. "D’ici fin mars, les deux tiers des personnes de plus de 75 ans seront vaccinées et nous ouvrirons début avril la vaccination aux plus de 65 ans", a annoncé Jean Castex, jeudi soir, lors d'un point de situation sur l'épidémie qui sévit dans le monde depuis maintenant un an.

Quatre millions de vaccins fin février

À la mi-mai, la totalité des personnes de plus de 50 ans se seront vu proposer la vaccination", a aussi promis le Premier ministre, jeudi soir. "À la fin de ce mois de février, plus de 4 millions de vaccins auront été administrés à près de 3 millions de personnes", a-t-il également indiqué.

"Aujourd'hui, 35.000 Français ont été vaccinés par du vaccin AstraZeneca", s'est félicité pour sa part le ministre de la Santé Olivier Véran. "C'est entre 3 et 4 fois plus que le rythme habituel de vaccination du fait de l'ouverture pour ce public."

Au total, 2,6 millions de personnes ont reçu au moins une dose, dont 1,3 million de personnes ont été vaccinées avec les deux doses. Depuis le début de l'épidémie, 85.347 personnes atteintes du Covid-19 sont mortes, à l'hôpital ou en Ehpad, en très grande majorité des personnes âgées.

20 départements en "surveillance renforcée"

Avant ce point sur la vaccination, Jean Castex a annoncé que vingt départements ont été placés sous "surveillance renforcée" en raison d'une circulation accrue du virus. Ils pourront faire l'objet de mesures de confinements locaux à partir du week-end du 6 mars si la situation continuait à se dégrader. Les départements concernés recouvrent toute l'Ile-de-France, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Somme, la Drôme, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle ou encore l'Eure-et-Loir.

En effet ils "cumulent des indicateurs défavorables" à savoir un niveau d'incidence autour de 250 cas pour 100.000 habitants, une part de variant "supérieur à 50%", une pression hospitalière "proche du seuil critique" et "une circulation virale qui commence à s'accélérer sérieusement".