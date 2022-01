Covid : comment Omicron impacte les services d'aide à la personne

REPORTAGE

Ils font partie de ces métiers que l'on ne peut pas faire à distance : l'aide à la personne pour les séniors et les malades. Face aux contaminations au Covid , les équipes sont sous tension et les arrêts de travail pleuvent. Un tiers d'absents sont enregistrés en moyenne dans ce secteur déjà en manque de bras. Alors impossible de rendre visite à tous les bénéficiaires, il faut choisir. C'est ce qu'il se passe dans une société, à Rennes, où Europe 1 s'est rendue.

Un téléphone qui sonne non-stop dans cette agence d'aide à la personne et deux coordinatrices, jour et nuit, le nez dans des plannings chaotiques. "On n'arrête pas toute la journée d'appeler pour annuler, remplacer ou décaler", explique l'une d'elles. "On agit au plus urgent en priorité comme les aides à la toilette, les aides au lever, les aides aux repas... On ne peut pas assurer des prestations d'aide ménagère si on n'a pas le personnel disponible", souligne la seconde.

"Je ne compte plus les interventions"

Pour leur collègue Eva, l'après-midi de repos n'était pas envisageable. "Alors là, on va chez une dame âgée où je vais faire une prestation d'une heure et demie de ménage, en remplacement d'une collègue qui est en arrêt. Certains ont le Covid, d'autres sont cas contacts", constate-t-elle. "Je ne compte plus les interventions que je fais, c'est comme ça on remplace."

La retraitée est presque privilégiée de voir Eva cet après-midi, car plusieurs prestations ont dû être décalées. Une double peine pour ce secteur déjà largement touché par les pénuries d'effectifs.