Covid : 87.542 morts en France, la pression hospitalière se maintient à un niveau élevé

Selon le dernier bilan publié par les autorités, 87.542 décès ont été comptabilisés au total depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France. 1.622 nouveaux patients ont été hospitalisés au cours des dernières 24 heures, et 322 nouveaux patients sont entrés en réanimation, ce qui porte le total des personnes soignées en services de réanimation à 3.637, soit 51 de plus que lors du dernier bilan diffusé mardi soir. Le niveau de la pression hospitalière est similaire à celui de début décembre, à la sortie de la deuxième vague épidémique du Covid-19.

322 morts à l'hôpital

Le total des personnes hospitalisées atteint 25.111. Par ailleurs, 322 malades du Covid-19 sont morts à l'hôpital en 24 heures. 26.788 cas supplémentaires de Covid-19 ont été comptabilisés par Santé publique France en 24 heures, un niveau qui démontre la circulation toujours très active du virus dans notre pays.

Face à la progression des variants plus contagieux du coronavirus, le gouvernement a instauré des confinements localisés le week-end sur tout le littoral des Alpes-Maritimes et pour la communauté urbaine de Dunkerque. Il a également placé 20 départements, qui couvrent notamment Paris, Lyon et Marseille, sous surveillance accrue.

Conférence de presse jeudi soir

Un conseil de défense sanitaire s'est tenu mercredi matin à l'Élysée, avec au menu d'éventuelles nouvelles restrictions pour les départements placés sous surveillance renforcée. Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, tiendront une conférence de presse jeudi soir, à 18 heures.