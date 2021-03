Covid-19 : plus de 900.000 morts recensés en Europe

Plus de 900.000 décès du Covid-19 ont été officiellement enregistrés en Europe depuis le début de la pandémie en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l’AFP mardi à 08h45 GMT (9h45 en France) à partir de bilans fournis par les autorités de santé.

Les 52 pays et territoires de la région (qui inclut la Russie et la Turquie) totalisaient 900.185 décès (pour 40.083.433 cas déclarés), devant l’Amérique latine et les Caraïbes (721.581 morts, 22.872.052 cas), les Etats-Unis/Canada (558.110, 30.406.496), et l’Asie (263.250, 16.692.971).

Le Royaume-Uni et l'Italie sont les plus touchés

Les pays européens les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 125.580 morts pour 4.263.527 cas, l’Italie avec 102.499 décès (3.238.394 contaminations), la Russie (92.937, 4.409.438), la France (90.788, 4.078.133) et l’Allemagne (73.656, 2.581.329). Ces cinq pays concentrent plus de la moitié des décès en Europe.

La semaine dernière, la région enregistrait en moyenne 3.000 décès par jour, soit 2,3% de moins que la semaine précédente. Depuis un mois, la région est repassée sous la barre des 4.000 décès quotidiens, au-dessus de laquelle elle se trouvait depuis novembre.

La tendance des contaminations est en hausse

Fin janvier, 5.700 décès quotidiens, un record, avaient été atteints. En parallèle, la tendance des contaminations est en hausse. Lundi, la région a passé le seuil des 40 millions de contaminations, ce qui en fait là aussi la région la plus touchée dans le monde.

De début novembre à fin janvier, 100.000 décès étaient enregistrés tous les 20 jours environ. Le seuil du demi-million de morts a été passé le 17 décembre, celui des 600.000 le 7 janvier puis les 700.000 le 25 janvier. En revanche, un mois a séparé le seuil des 800.000 décès de celui des 900.000.

Rapporté à la population, le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 est la République tchèque avec 218 morts pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (194), la Slovénie (189), le Royaume-Uni (185) et le Monténégro (180).