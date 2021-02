Covid-19 : "Les 65-74 ans devraient pouvoir commencer à être vaccinés début avril", annonce Alain Fischer

INTERVIEW

Quand les 65-74 ans pourront-ils à leur tour se faire vacciner ? Alors qu'au 17 février, 3.329.461 injections de vaccins ont été réalisées depuis le début de la campagne de vaccination contre le coronavirus, cette catégorie de la population n'a pas encore eu accès aux différents vaccins, trop jeune pour ceux de Pfizer et Moderna, mais trop âgée pour celui d'AstraZeneca. Invité jeudi d'Europe 1, le "monsieur vaccin" du gouvernement Alain Fischer a apporté un début de réponse. "L'objectif est que les 65-74 ans devraient pouvoir commencer à être vaccinés début avril", a-t-il expliqué.

"C'est une faiblesse du dispositif, inhérente aux quantités de vaccin disponibles et à leurs caractéristiques", indique Alain Fischer, revenant sur cette situation. "La quantité de vaccin à ARN disponible augmente, mais pas encore telle qu'elle soit sans limite. Donc les populations des plus de 75 ans et des patients avec des maladies chroniques très sévères restent absolument prioritaires. Un certain nombre d'entre eux ont encore besoin de ce vaccin."

Plus d'informations attendues sur le vaccin AztraZeneca

Concernant le vaccin AztraZeneca, ce dernier "n'a pas été testé chez les plus de 65 ans, donc on ne sait pas s'il est efficace pour eux. La position raisonnable est de ne pas leur proposer", ajoute le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale.

Face à cette situation, ajoute-t-il, "il y a deux façons de bouger". Tout d'abord, développe Alain Fischer, "avoir des informations dans les semaines qui viennent sur l'efficacité du vaccin AztraZeneca chez les plus de 65 ans". Ces informations viendront notamment de Grande-Bretagne, "car ils ont une politique différente du reste du monde, et vaccinent les plus de 65 ans".

Par ailleurs, rappelle Alain Fischer, il faut aussi compter sur l'arrivée prochaine d'un autre vaccin, le vaccin Janssen, "qui devrait probablement commencer à être livré début avril". Ainsi, conclut-il, "l'objectif est que les personnes de 65 à 74 ans devraient pouvoir commencer à être vaccinées début avril".