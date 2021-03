Covid-19 : pourquoi la Guyane est le seul département français dans le vert

REPORTAGE

En Guyane, la circulation du Covid-19 reste à un niveau bas depuis plusieurs semaines. Avec un taux d'incidence de 37 cas pour 100.000 habitants, la deuxième vague est désormais bien loin. Une situation clairement en décalage avec l'Hexagone, dans lequel plusieurs départements viennent d'être reconfinés face à une augmentation des cas, avec 21 millions de personnes désormais concernées par ces mesures.

Septaine à l'arrivée

"C'est grâce aux mesures de restriction des vols, motif impérieux, tests au départ, septaine à l'arrivée… C'est probablement cette mesure-là qui contribue à rendre nos vagues épidémiques asynchrones par rapport à celles de l'Europe", explique Clara de Bort, directrice générale de l'ARS Guyane.

Point épidémio #COVID19



➡️La circulation du virus reste à un niveau bas sur le territoire.

➡️Incidence hebdomadaire :

37 cas pour 100 000 habitants.

➡️Taux de positivité : 3,2 %.

➡️1/3 des cas positifs sont des variants.

Installation lente mais croissante des variants (VOC). pic.twitter.com/zxt7fKnW0B — ARS GUYANE (@ars_guyane) March 19, 2021

Respect du couvre-feu et du confinement

Pour certains Guyanais, c'est plutôt le respect des mesures de restriction de circulation qui est le fruit de ces bons résultats. "La population guyanaise a quand même bien respecté le couvre-feu, le confinement, et ça, depuis le départ", estime un habitant interrogé par Europe 1. "Nous avons clairement saisi les enjeux au niveau des gestes barrières, des mesures sanitaires adoptées par les restaurants et dans les lieux publics. Nous avons tous envie de revenir à une vie un peu plus normale, à ne plus compter, regarder les heures pour pouvoir aller manger au restaurant, en famille ou entre amis."

Mais alors que les variants se multiplient à travers le monde, les yeux sont rivés sur le pays voisin, le Brésil. Son variant a fait son entrée en Guyane depuis un mois et représente aujourd'hui trois cinquième des variants qui circulent sur le territoire.