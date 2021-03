Covid-19 : comment expliquer la baisse des hospitalisations des patients de plus de 75 ans ?

Avec 3.680 patients actuellement en réanimation et un total de 24.765 personnes hospitalisées en France, la pression hospitalière causée par l'épidémie de coronavirus reste forte. Mais les choses s'améliorent peu à peu pour une partie de la population : les plus de 75 ans, chez qui le nombre d'hospitalisations baisse de manière continue depuis un mois.

Ainsi, la semaine dernière, on a recensé un peu plus de 4.000 nouvelles hospitalisations dans cette frange de la population. Un chiffre qui reste élevé, mais qui atteste d'une baisse certaine. Il y a un mois, il étaient 5.500, 1.500 de plus donc, à être hospitalisés chaque semaine. Et le constat est le même dans les entrées en réanimation : 412 la semaine dernière, 509 sur la semaine de la fin du mois de janvier.

"Pas suffisant pour inverser la tendance générale"

Beaucoup d'observateurs y voient les premiers effets de la vaccination, une personne de plus de 75 ans sur quatre ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin. "Tout converge pour attribuer à la diminution observée des différents indicateurs chez les sujets de plus de 75 ans le bénéfice de la vaccination", explique ainsi à Europe 1 Daniel Levy-Bruhl, responsable de l'unité infections respiratoires de l'agence Santé publique France.

Toutefois, nuance-t-il aussitôt, "le fait de réduire le risque d'hospitalisation chez les 75 ans et plus n'est pas suffisant pour inverser la tendance générale à la hausse de l'épidémiologie actuelle".

L'âge moyen en réanimation baisse

Conséquence de cette "petite" bonne nouvelle pour les plus de 75 ans : l'âge moyen des patients hospitalisés et en réanimation baisse. Ces derniers jours, un quart des patients hospitalisés à Paris pour Covid ont moins de 40 ans.