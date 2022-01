Covid-19 : ces hôpitaux contraints de déprogrammer des chirurgies

Trouver du personnel coûte que coûte. La tension hospitalière est très forte dans certaines régions à cause de la vague de contaminations au variant Delta du Covid-19 . Si la vague du variant Omicron n'est pas encore arrivée, les services hospitaliers sont déjà débordés. La semaine dernière, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a transmis une note à tous les hôpitaux de la région . La demande est claire : annuler un maximum d'opérations prévues pour faire face à l'afflux de patients Covid, et non-Covid. Un acte facilité par le déclenchement des plans blancs dans les hôpitaux.

Des déprogrammations dans le Grand-Est et en PACA

Dans le Grand-Est, la consigne est la même. A l'hôpital de Colmar, 38 lits de réanimation sont ouverts. Mardi, il n'en restait qu'un de disponible. Alors pour s'occuper de tous ces patients et des futurs, il faut des bras. C'est pourquoi 45% des interventions chirurgicales sont déprogrammées depuis mi-décembre. Avant le début de la cinquième vague, l'hôpital de Colmar était plutôt autour de 20% de déprogrammation.

Dans le sud, en région PACA, le taux d’occupation des lits en soins critiques est de 108%. Cela veut dire que les capacités initiales ont été dépassées. Il a fallu ouvrir des lits, et donc déprogrammer. L'effet est direct dans le service de médecine interne de l'hôpital de la Timone à Marseille : 70% des opérations ont dû être déprogrammées. Parmi les opérations les plus touchées, la chirurgie des amygdales ou d'une prothèse de hanche par exemple. La cancérologie, les greffes et les chirurgies cardiaques sont censées être maintenues.