Covid-19 : ce que l’on sait de XBB, ce sous-variant d'Omicron qui pourrait arriver en France

Il y a deux jours, le gouvernement appelait à la vigilance face à la hausse du nombre de cas récents de Covid-19. Hier plus de 65.000 cas ont été recensés, contre 51.000 la semaine précédente. Et avec ça, un nouveau sous-variant fait son arrivée : XBB. Ce sous-variant de la famille Omicron se répand comme une traînée de poudre en Asie. Et un peu plus proche de chez nous aussi, en Europe.

XBB échappe à l'immunité acquise

XBB est un cousin éloigné de la famille des sous-variants d’Omicron. Il a été détecté en Europe, notamment au Danemark, au Royaume-Uni ou encore en Belgique. Comme le Covid-19 n’a pas de frontière, il pourrait donc être repéré bientôt en France. En Asie, le sous-variant est même responsable d'une flambée de l'épidémie à Singapour.

Cette souche semble avoir toutes les capacités pour détrôner BA.5 qui est en ce moment majoritaire explique Antoine Flahaut, médecin épidémiologiste français, professeur de santé publique et directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'université de Genève. "On pense aujourd'hui que XBB a un pouvoir d'échapper à l'immunité. D'après son équipement génétique, et ce qu'on peut en prédire, en prévoir, il échappe particulièrement à l'immunité acquise jusqu'à présent par la population mondiale."

Des vaccins efficaces contre les formes graves

En revanche, même s’il s’agit d’une nouvelle souche éloignée d’Omicron, et malgré son échappement immunitaire, le médecin rassure : les vaccins actuels restent efficaces "Lorsque vous êtes quadruplement vacciné". "Vous êtes aujourd'hui très bien protégé contre les formes graves. Aujourd'hui on n'a pas de raison de penser que ça ne va pas continuer avec les variants moins connus qui sont en train d'émerger", apaise-t-il.

Les gestes barrières, en particulier le port du masque FPP2, couplé à l'aération des pièces sont les mesures les plus efficaces pour éviter une infection.