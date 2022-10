Covid-19 : la campagne de rappel avec les vaccins nouvelle génération démarre lundi

La huitième vague de Covid-19 est bien présente, avec en moyenne 50.000 cas par jour. Les nouveaux vaccins, quant à eux, arrivent dès lundi. La campagne de rappel anti-Covid avec les vaccins nouvelle génération adaptés à Omicron démarrera le 3 octobre. En clair, toute personne peut se faire vacciner si elle le souhaite selon le ministre de la Santé, François Braun.

Le vaccin de la grippe disponible dans deux semaines

Néanmoins, dans son avis, la Haute autorité de santé recommande de cibler les personnes fragiles. Cela concerne entre-autres les plus de 60 ans, les immunodéprimés, les femmes enceintes ou encore les professionnels de santé. Face à la reprise de l'épidémie, les autorités incitent les Français concernés à recevoir leur injection au plus vite, sans attendre le vaccin contre la grippe qui ne sera disponible que d'ici deux semaines. Comme l'année dernière, il sera possible de recevoir les deux sérums en même temps.

Les trois nouveaux vaccins sont adaptés à Omicron. Il y a d'abord ceux de Pfizer. L'un est adapté au sous-variant BA.1, l'autre à BA.4 et BA.5. Le laboratoire Moderna a lui adapté son sérum au variant BA.1. En plus d'Omicron, les trois vaccins contiennent aussi la souche originelle de Wuhan, ce qui devrait apporter une protection plus importante. Ces vaccins serviront en dose de rappel uniquement.