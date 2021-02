Covid-19 : 84.613 morts en France, la pression hospitalière reste très élevée

Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement, la France compte 84.613 morts du coronavirus. Cela représente 333 décès de plus en 24 heures. La pression hospitalière demeure très élevée, avec une légère hausse des hospitalisations et des réanimations constatée ce lundi. Dimanche déjà, la tendance était identique, après plusieurs jours de baisse. Il est pour le moment impossible de déterminer si cela s'explique par un changement dans la dynamique de la pandémie ou par une évolution en dent de scie liée au plateau élevé sur lequel se trouve la France.

Légère progression des hospitalisations et réanimations

Dans le détail, on compte 25.831 patients hospitalisés pour une infection au coronavirus, soit 367 de plus que dimanche. Même constat pour les cas graves dans les services de réanimations, puisque ces derniers enregistrent 15 patients de plus que lors du dernier pointage, pour un total de 3.407 patients.

Comme chaque lundi, la France enregistre un nombre relativement faible de nouveaux cas, seulement 4.646 en 24 heures. Ces chiffres, loin d'illustrer la tendance actuelle de l'épidémie, témoignent uniquement des retards dans le traitement des données en raison du week-end. Actuellement, la France enregistre quotidiennement environ 22.000 nouveaux cas par jour.