Covid-19 : plus de 5.900 malades en réanimation

Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation dépassait les 5.900 personnes vendredi, un chiffre stable depuis une semaine, selon les chiffres publiés par Santé publique France. Au total, on comptait 5.914 personnes dans les services de soins critiques , qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continus, contre 5.924 jeudi. En 24 heures, ce sont 463 patients qui ont été admis dans ces services qui traitent les cas les plus graves, contre 501 la veille. Depuis lundi néanmoins, le nombre de malades Covid-19 accueillis dans ces services s'est stabilisé au-dessus de 5.900, encore loin du pic de la première vague en avril 2020. On comptait alors 7.000 patients.

Le cap des 12 millions de vaccinés dépassé

Le nombre total de personnes à l'hôpital est aussi en légère baisse avec 30.472 patients positifs au coronavirus actuellement hospitalisés, contre 30.668 la veille. Au total, 2.044 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures. Le nombre de cas nouveaux enregistré en 24 heures s'élève à 36.442, contre 38.045 la veille. Le taux de positivité - pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées - s'élève à 9,6% sur les sept derniers jours.

Du côté des décès, 309 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, pour un total de 100.433 depuis le début de l'épidémie, dont 74.263 à l'hôpital. La France a franchi jeudi la barre des 100.000 décès, rejoignant ainsi en Europe la Grande-Bretagne (127.000 morts) et l'Italie (115.000 morts). D'autres pays comme la Belgique ou le Portugal, ont une mortalité plus élevée par habitant. Enfin, sur le front de la vaccination, 12 millions de personnes ont reçu au moins une injection de vaccin.