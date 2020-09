Coronavirus : la Guadeloupe et Marseille en alerte maximale, 11 métropoles en alerte renforcée

EN DIRECT

Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures de restriction mercredi soir pour lutter contre le coronavirus. La Guadeloupe et la métropole d’Aix-Marseille, placées en "alerte maximale", sont les deux zones les plus concernées, avec une fermeture totale des bars et des restaurants. D’autres grandes villes, dont Paris, ont été placées en "alerte renforcée".

Les infos à retenir : Fermeture des bars et des restaurants à Marseille et en Guadeloupe à partir de samedi

Les rassemblements limités à 1.000 personnes dans les zones en "alerte renforcée"

13.000 nouveaux cas ont été enregistrés dans la journée de mercredi

Paris et 10 autres métropoles en alerte renforcée

Le ministre de la Santé Olivier Véran s’est exprimé mercredi soir. 11 villes sont désormais en alerte renforcée : Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, Paris et sa petite couronne, Lyon, Nice et Bordeaux. Dans ces métropoles, de nouvelles mesures restrictives sont attendues, comme l'abaissement de la jauge des rassemblements à 1.000 personnes, l'interdiction des rassemblements comme les fêtes locales et étudiantes, ou encore l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public (parcs et plages). Les bars devront fermer de manière anticipée à partir de lundi au maximum à 22 heures. Charge au préfet de décider dans les prochains jours l’horaire de fermeture exact. Par ailleurs, les salles des fêtes et polyvalentes seront fermées dans ces villes pour les activités festives et associatives à partir de lundi.

Marseille et la Guadeloupe en alerte maximale

Dans ces deux zones, les bars et restaurants devront fermer en totalité à partir de samedi. Ces mesures, comme pour l'ensemble de ces zones, sont prises pour une durée de 15 jours et "seront réévaluées en fonction de l'évolution de la situation épidémique". Renaud Muselier, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Renaud Muselier, et Michèle Rubirola, la maire de Marseille, ont dénoncé une décision "unilatérale" du gouvernent.

Au CHU de Pointe-à-Pitre, trois fois plus de patients ont été admis sur les quatre dernières semaines que lors de la première vague. 16 morts ont été enregistrés en une semaine, alors qu'on en dénombrait 26 depuis le début de l'épidémie. La ministre des Armées Florence Parly a annoncé mercredi soir sur Twitter le déploiement de 37 personnels soignants militaires supplémentaires sur place pour "faire fonctionner jusqu'à huit lits de réanimation". Des renforts qui seront certainement accueillis à bras ouverts, même si en Guadeloupe on espérait voir débarquer une cinquantaine d'hommes.

13.000 nouveaux cas en 24 heures

"La situation continue globalement de se dégrader, en particulier le niveau de tension hospitalière", a déclaré Olivier Véran mercredi soir. Le dernier bilan fait état de 13.072 nouveaux cas en 24 heures, un chiffre en augmentation par rapport à mardi. Le taux de positivité des tests est également en légère augmentation, à 6,2%. Au total, 31.459 personnes sont mortes du coronavirus, dont 43 en 24h.

950 patients sont désormais en réanimation pour une infection au coronavirus, avec une centaine d'admissions quotidiennes ces derniers jours, selon Olivier Véran. Plus de 6.000 personnes sont hospitalisées, avec environ 600 admissions quotidiennes ces derniers jours. Sur les sept derniers jours, 4.244 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées, dont 675 en réanimation.

Plus de cinq millions de cas en Europe

La pandémie de Covid-19 a déjà contaminé plus de cinq millions de personnes en Europe, où la France a emboîté le pas à l'Angleterre mercredi et a durci les restrictions dans sa capitale et plusieurs autres grandes villes. Au total, 5.000.421 cas ont été recensés en Europe pour 227.130 morts, selon un comptage réalisé par l'AFP mercredi. Cette hausse du nombre des contaminations détectées s'explique en partie par la forte augmentation du nombre des tests réalisés dans certains pays d'Europe, comme en France (plus d'un million de tests par semaine).

Encore des restrictions en Espagne

En Espagne, un des pays européens les plus touchés, la région de Madrid, qui y est redevenue l'épicentre de la pandémie, va annoncer vendredi l'extension des mesures de restriction de la liberté de circulation à d'autres zones afin de tenter de freiner les contagions. Près d'un million d'habitants de la capitale espagnole et de sa périphérie ont interdiction depuis lundi de quitter leur quartier, sauf pour des raisons bien précises : aller travailler ou étudier, se rendre chez un médecin, répondre à une convocation d'ordre légal ou encore s'occuper de personnes dépendantes. La région a demandé l'aide de l'armée pour réaliser des tests et désinfecter les zones les plus affectées.

Le seuil des 200.000 morts franchi aux Etats-Unis

La pandémie a fait plus de 971.677 morts dans le monde depuis fin décembre et plus de 31,67 millions de cas ont été comptabilisés, selon un bilan établi mercredi par l'AFP. Le continent américain, représentant plus de 38% de tous les nouveaux cas signalés au cours de la semaine dernière d'après l'OMS, reste le plus touché, même si le nombre des morts y a baissé de 22%.