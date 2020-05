Coronavirus : la baisse des hospitalisations se poursuit, 28.714 victimes en France

Selon les chiffres communiqués vendredi soir par la Direction générale de la Santé, le bilan de l'épidémie de coronavirus fait état de 28.714 morts au total, soit 52 de plus en 24 heures. Le nombre de patients admis en réanimation baisse une nouvelle fois : 68 lits ont été libérés depuis jeudi, 1.361 malades toujours sont admis dans ces services. Le reflux épidémique se poursuit.

Des chiffres actualisés pour les Ehpad

Parmi les 28.714 victimes, 18.387 sont décédées en établissements hospitaliers et 10.327 en établissements sociaux et médico-sociaux. Pour ces derniers, les chiffres ont été actualisés par les autorités apparaissent donc en baisse par rapport au bilan de la veille.

En tout, 14.695 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19 et 255 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. Si 29 nouveaux cas graves ont été admis en réanimation, le solde reste négatif avec 68 malades en moins : 1.361 personnes demeurent hospitalisées en réanimation.

Quatre régions regroupent 73% des patients hospitalisés en réanimation : l'Ile-de-France, le Grand-Est, l'Auvergne-Rhône-Alpes, et les Hauts-de-France. En Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique et Mayotte, on relève 124 hospitalisations, dont 21 en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie, 101.390 personnes ont été hospitalisées, dont 17.904 en réanimation. 67.803 personnes ont pu rentrer à domicile.