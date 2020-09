Coronavirus : faut-il porter un masque pendant une activité sportive ?

Depuis l'apparition du coronavirus, le masque s'impose de plus en plus dans la vie des Français, jusque dans certaines de leurs activités sportives. Outre la sensation désagréable de porter un masque quand on transpire, est-ce vraiment utile alors que ce n'est pas nécessairement obligatoire ? Oui, dès lors que cette pratique ne se fait pas en extérieur, répond ce mardi dans Sans Rendez-vous le docteur Jimmy Mohamed. Que vous soyez dans un cours de Pilates, de danse, ou dans une salle de musculation, le spécialiste recommande de s'entraîner masqué.

La propagation du virus augmente avec une forte respiration

"Dans les salles de musculation, vous devez porter le masque entre deux exercices mais pas au moment où vous faites votre effort", rappelle-t-il. Or "c'est dans ce genre de situation où l'on va propager le plus de virus, puisqu'on respire fort. C'est comme si on mettait du déodorant en permanence, vous gardez le bouton enfoncé sur la bombonne et vous libérez du virus." Si le risque existe donc bel et bien, reste tout de même à l'évaluer. Mais cela dépend de nombreux paramètres.

Porter le masque pendant l'effort…

Dans le cas d'un cours collectif dans une très grande pièce bien ventilée avec peu d'élèves, "le risque est moindre que dans une petite salle bondée", ajoute Jimmy Mohamed. Mais même dans cette situation, le spécialiste recommande le port du masque : "on sait que les personnes asymptomatiques ont autant de virus que les autres, elles sont donc tout aussi contagieuses. Et comme il n'est pas possible de savoir si un élève a le coronavirus, on devrait tous porter un masque."

… et ne pas le réutiliser

Mais pas question de garder le même avant et après votre séance de sport, puisqu'avec une respiration intense et la transpiration, le masque va devenir humide et "perdre rapidement en efficacité". "Il faut absolument le jeter après votre cours et en utiliser un autre", insiste Jimmy Mohamed. Dans le cas d'un masque en tissu, il faut tout simplement le laver pour éviter qu'il devienne une "véritable passoire à virus".