EN DIRECT - Coronavirus : nouveau record de décès en Argentine, près de 200.000 morts aux USA

EN DIRECT

Le dernier bilan publié lundi soir fait état de 31.338 morts en France, et près de 5.300 nouveaux cas en 24h. Dans le monde, le covid-19 a fait près d'un million de décès. Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit confirmer mardi que "les pubs, bars et restaurants devront fermer à 22h00 à partir de jeudi" en Angleterre, tandis que les Etats-Unis s'apprêtent à franchir la barre des 200.000 décès liés au coronavirus. En pleine crise mondiale s'ouvre aussi ce mardi le premier jour de l'Assemblée générale de l'ONU. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les infos à retenir : La France compte 31.338 morts au total, et près de 5.300 nouveaux cas en 24h

Lyon a durci ses mesures anti-covid en limitant à 1000 personnes les rassemblements publics

Le bilan va bientôt atteindre 200.000 morts aux Etats-Unis, le Royaume-Uni va fermer plus tôt ses bars et restaurants

En France, le taux de positivité des tests augmente, les villes se protègent

La France a enregistré 5.298 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, moins que ce week-end, mais le taux de positivité a augmenté pour le troisième jour d'affilée, selon les données publiées par Santé publique France. C'est moins que ce week-end, où le pays avait dénombré près de 13.500 nouveaux cas samedi et plus de 10.500 nouveau cas dimanche. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) a progressé à 5,9% (contre 5,7% la veille). Depuis le début de l'épidémie, au moins 31.338 décès liés au Covid ont été enregistrés en France, soit 53 de plus que la veille, dont 20.778 en milieu hospitalier.

Les réserves de sang continuent de baisser en raison des impacts du Covid-19 et la situation est "extrêmement inquiétante", alerte François Toujas, président de l'Établissement français du sang (EFS), qui appelle à donner son sang "d'urgence". Après Marseille et Nice, Lyon a durci à son tour lundi les mesures anti-Covid en limitant à 1.000 personnes les rassemblements publics, en étendant le port du masque obligatoire et en limitant les visites dans les Ehpad.

L'Italie impose un test aux voyageurs venant de Paris et d'autres régions françaises

L'Italie va imposer à tous les voyageurs en provenance de plusieurs régions françaises, dont l'Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, un test négatif au Covid-19 avant l'entrée sur son territoire, a annoncé lundi le ministre de la Santé. Les régions concernées par cette mesure qui devrait entrer en vigueur dans les prochains jours sont l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Côte-d'Azur, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.

Le Royaume-Uni va fermer plus tôt ses bars et restaurants

Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit confirmer mardi que "les pubs, bars et restaurants devront fermer à 22h00 à partir de jeudi" en Angleterre. Le pays, le plus endeuillé d'Europe, venait lundi de relever son niveau d'alerte, les autorités sanitaires avertissant que le pays risquait de déplorer plus de 200 morts par jour en novembre sans "changement de cap".

Plus de 60 pays riches adhèrent au dispositif d'accès au vaccin de l'OMS

Plus de 60 pays riches, mais pas la Chine ni les Etats-Unis, ont adhéré au dispositif mis en place par l'OMS pour faciliter l'accès des pays pauvres au vaccin contre le coronavirus, selon la liste publiée lundi. Connu sous le nom de Covax, ce programme doit faciliter l'accès des pays pauvres au vaccin contre le Covid-19. Plus de 90 pays ou entités à revenu faible et moyen vont rejoindre le dispositif ainsi que 64 pays à revenu élevé, a indiqué l'OMS dans un communiqué.

Près d'1 million de morts dans le monde, près de 200.000 aux Etats-Unis

Le bilan officiel de la pandémie de Covid-19 devrait atteindre 200.000 morts lundi aux Etats-Unis, où le coronavirus tue actuellement quatre fois plus proportionnellement qu'en Europe. Dans le monde, la barre des 1 million de décès va bientôt être franchie (plus de 963.000 morts). L'Argentine a enregistré lundi un nouveau record quotidien de décès liés au Covid-19 avec 429 morts, ce qui porte à 13.482 le bilan total dans le pays, ont annoncé les autorités.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé (199.815 décès mardi à 03H00 GMT). Viennent ensuite le Brésil (137.272 morts), l'Inde (87.882), le Mexique (73.493) et le Royaume-Uni (41.759).