Écoles : les enfants transmettent peu le virus, selon une étude menée à Crépy-en-Valois

Depuis lundi, tous les écoliers et collégiens sont censés avoir fait leur retour en classe, grâce à un protocole sanitaire allégé, après une longue interruption liée à l'épidémie de coronavirus et au confinement. L'allègement du protocole, décidé par le ministère de l'Éducation nationale, s'est notamment appuyé sur une étude pédiatrique montrant que les enfants étaient moins contaminés par le coronavirus et moins contaminants que pensaient les spécialistes au début de la crise.

Une deuxième étude rendue publique mardi, et menée dans les six écoles primaires de la commune de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, un des premiers clusters apparus en France, vient appuyer ces premières conclusions, notant que les enfants de 6 à 11 ans transmettent peu le Covid-19 à l'école, que ce soit aux autres élèves ou aux adultes.

Aucun ou peu de symptômes

Tous les enfants des six écoles ont été testés, ainsi que leur entourage, les parents, les frères et sœurs. Au total, 139 personnes ont bien contracté le virus, soit un tout petit peu plus de 10% du panel. Par ailleurs, les enfants infectés n’ont pas contaminé leurs camarades de classe.

Pour Arnaud Fontanet, qui a mené cette étude pour l’Institut Pasteur, ces résultats sont très rassurants. "On a quand même un faisceau d’arguments aujourd’hui pour dire que les enfants peuvent être infectés, mais ne sont pas très contagieux pour leur environnement immédiat, en tout cas dans le cadre scolaire. L’autre élément intéressant de cette étude, c’est que les enfants ont fait des formes mineures de la maladie quand ils ont été infectés, à peu près la moitié d’entre eux n’avaient aucun symptômes", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Le foyer familial, principal lieu de contamination

Et pour l’autre moitié, quelques symptômes légers : des diarrhées et un peu de fatigue. En revanche, dans les familles où les enfants sont tombés malades, 61% des parents ont également attrapé le coronavirus. Pour les chercheurs de l’Institut Pasteur, ce n’est donc pas l’école le lieu de contamination, mais bien le foyer familial. Et ils vont plus loin dans leurs hypothèses : ce sont bien les parents qui ont contaminé leurs enfants dans la plupart des cas, et non pas l’inverse.

Cette étude conforte donc la reprise de l’école pour tous les enfants. En revanche, au mois d’avril, une étude menée dans la même commune de Crépy-en-Valois avait révélé un fort taux de contamination chez les lycéens, autour de 40%. C’est donc pour cette raison que le protocole n’a pas été allégé dans les lycées et que le ministère ne s’est pas précipité pour accélérer cette reprise.