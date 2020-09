Coronavirus : comment améliorer le traçage des cas contacts ?

DÉCRYPTAGE

Le Premier ministre a annoncé vendredi soir des mesures pour renforcer le fameux triptyque "tester-tracer-isoler" dans la lutte contre le Covid-19. Créneaux horaires réservés à certaines catégories de la population pour les tests, durée de la quarantaine ramenée à sept jours… Mais, pour l'heure, le volet 'tracer" est "probablement celui qui est le moins bon actuellement", estime le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Comment l'expliquer et que faire pour améliorer ce traçage ?

"On voit beaucoup trop de monde"

Depuis cet été, les brassages de population se sont largement multipliés et les mesures barrières considérablement relâchées. L’Assurance maladie croule sous le travail et n’est pas en mesure de remonter efficacement toutes les chaînes de contaminations, pour une raison simple : "On voit beaucoup trop de monde et il faut en voir moins. Cela facilitera la remontée des chaînes de transmission", insiste Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Pour le spécialiste, "quand vous êtes cinq autour d'une table, il est beaucoup plus facile de dire les quatre personnes que vous avez vues à telle date que de faire un calendrier de la semaine pendant laquelle vous avez vu une cinquantaine de personnes".

Soulager les généralistes

Jusqu'à présent, les brigades de l’Assurance maladie avaient pour objectif d’appeler 40.000 cas contacts par jour. Vendredi, Jean Castex a annoncé le recrutement de 2.000 personnes supplémentaires par l'Assurance-maladie pour remonter les chaînes de transmission. Les équipes pourraient, dans cette nouvelle configuration, dépasser la barre des 60.000 appels quotidiens.

Un autre gros problème subsiste dans le traçage : les médecins généralistes, totalement débordés ces dernières semaines, n’ont même plus le temps de renseigner à l’Assurance maladie la fiche sur le patient zéro. Sans informations sur ce malade, il est impossible de remonter les chaînes de contaminations. Ce sont désormais les brigades de l’Assurance maladie qui vont soulager les généralistes dans cette tâche.