Coronavirus : à Marseille, un rebond épidémique surveillé de près

REPORTAGE

Depuis quelques jours, Claire, jeune marseillaise, veille à éviter les foules. Allongée sur la plage, elle explique au micro d'Europe 1 constater une affluence particulière dans sa ville cet été, entre les Marseillais restés dans le coin et les touristes venus en masse. "Je travaille dans un lieu touristique. Et c’est vrai que l'on voit que les touristes respectent un peu moins le port du masque. Je comprends, c’est l’esprit vacances, on fait moins attention." Dans les Bouche-du-Rhône, le nombre de cas de Covid-19 a bondi ces dernières semaines.

Dans le Journal du dimanche, Olivier Véran s'est dit particulièrement attentif à la situation du département, désormais l'un des huit départements au niveau de vulnérabilité les plus élevés. "Le passage entre les publics se fait déjà. Et on constate à nouveau une augmentation des entrées en hospitalisation et réanimation", a-t-il indiqué.

"Sur la corniche, il y a peut-être trois personnes qui portent un masque"

"De nouvelles mesures seront prises rapidement" dans ce département, a-t-il ajouté, précisant que le Premier ministre avait tenu une réunion avec les membres du gouvernement concernés par le sujet. Un "non sens" pour Bertrand, habitant des Bouches-du-Rhône. "Qu’ils commencent par faire respecter les mesures qui sont déjà prises avant d’en prendre d’autres. C’est de la com' politique, c’est énervant. Sur la corniche, il y a peut-être trois personnes qui portent un masque." Il y est pourtant obligatoire.