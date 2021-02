Coronavirus : 79.423 morts en France, la pression sur les hôpitaux toujours aussi forte

Les chiffres des hospitalisations et entrées en réanimation de malades du Covid-19 sur 24 heures restent à la hausse lundi selon les données de Santé publique France. Les hôpitaux accueillent désormais 27.995 malades du Covid-19, contre 27.652 la veille, avec 1.893 admissions ces dernières 24 heures. Sur ces malades, 3.353 sont dans un service de réanimation (qui reçoivent les cas les plus graves). C'est le chiffre le plus élevé depuis le creux de 2.573 patients enregistré le 7 janvier dernier.

Lors des précédentes vagues, le nombre de patients en réa avait atteint 7.000 au printemps et 4.900 à l'automne. Les services de réanimation ont admis 356 malades ces dernières 24 heures.

79.423 décès au total

Sur les sept derniers jours, on compte 11.196 nouvelles hospitalisations, dont 1.805 en réanimation. Ces chiffres lissent les effets de pics et de creux quotidiens. Ils sont relativement stables depuis quinze jours, même si les autorités sanitaires craignent un afflux de malades à cause des nouveaux variants du virus.

La maladie a tué 460 personnes en 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France, ce qui porte le bilan de la pandémie en France à 79.423 décès, dont 56.040 à l'hôpital.

1,871 million de personnes ont reçu une première dose de vaccin

Le nombre de cas testés positifs s'est élevé à 4.317, contre 19.175 dimanche, et le taux de positivité (personnes positives par rapport à l'ensemble des personnes testées) est resté stable à 6,4%, contre 6,5% la veille.

Quelque 1,871 million de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les chiffres datant de dimanche (les chiffres sont publiés avec un décalage d'une journée).