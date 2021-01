Coronavirus : 75.620 morts en France, la pression hospitalière s'intensifie

L'épidémie de Covid-19 continue de circuler de manière très active en France, vendredi, avant l'annonce très probable de nouvelles restrictions pour faire face à la progression du virus. Le nombre de morts a franchi la barre des 75.000 depuis le début de l'épidémie, il y a un an. En 24 heures, ce décompte a augmenté de 820 morts, avec une actualisation des chiffres pour les Ehpad et établissements médico-sociaux.

Hospitalisations et réanimations en hausse

Il y a désormais 27.308 patients hospitalisés sur tout le territoire, un chiffre en hausse de 142 par rapport aux dernières données publiées jeudi. Les réanimations suivent également le même chemin : après avoir passé la barre des 3.000 cas graves en début de semaine, on y compte encore 19 patients supplémentaires par rapport à jeudi, pour un total de 3.130.

Selon le dernier décompte, 22.858 cas ont été recensés au niveau national en 24 heures, ce qui porte à 3.153.487 le nombre total de cas détectés depuis le début de l'épidémie, sachant que le dispositif était largement incomplet au début de l'épidémie.

"Niveau préoccupant"

Avec plus de 20.000 cas par jour en moyenne la semaine dernière, les indicateurs montrent "une augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé et très préoccupant dans le contexte de la présence de variants plus transmissibles", selon le nouveau point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France.

Les variants, qui se sont diffusés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud et qui représenteraient désormais un dixième des cas en France (2.000 par jour, contre 500 au début du mois), "sont susceptibles d'entraîner une vague épidémique très forte, plus forte encore que les précédentes", a aussi mis en garde jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Dans ce contexte, l'exécutif réunit vendredi un Conseil de défense sanitaire crucial, qui pourrait accoucher de nouvelles restrictions contre l'épidémie de Covid-19, dont un possible reconfinement.