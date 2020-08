Coronavirus : 30.354 morts en France, légère baisse des réanimations

30.354 personnes sont mortes du coronavirus en France depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan de Direction générale de la Santé publié mardi, soit 14 de plus que lundi, dont 19.849 au sein des établissements hospitaliers et 10.505 en établissements sociaux et médico-sociaux.

Le nombre de patients en réanimation (391) est lui en légère baisse, avec cinq de moins en 24 heures. 21 nouvelles admissions ont été recensées en 24 heures. L’Île de France, l'Auvergne-Rhône Alpes, les Hauts de France et la Guyane regroupent 69% des malades en réanimation, indique la DGS.

879 clusters

Actuellement, 5.012 personnes sont hospitalisées en France du coronavirus, et 191 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. Le chiffre est donc en hausse.

On compte désormais 879 clusters sur l'ensemble du territoire, soit 28 nouveaux depuis la veille.