Coronavirus : 28.596 décès, nouvelles baisses des hospitalisations et des réanimations

Selon le communiqué publié mercredi soir par la Direction générale de la Santé (DGS), depuis le début de l’épidémie, 28.596 personnes sont décédées après avoir contracté le Covid-19, soit 66 morts de plus depuis mardi soir. 18.260 ont succombé en établissements hospitaliers. En ce qui concerne les établissements sociaux et médico-sociaux, la DGS précise que Santé publique France actualisera les données vendredi. Le nombre de personnes hospitalisées et admises en réanimation est quant à lui en baisse.

Le solde reste négatif en réanimation

15.680 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection liée au Covid-19 soit 271 nouvelles admissions en 24 heures. Il y a une semaine, on comptait 17.941 personnes hospitalisées note la DGS. 1.501 malades atteints d’une forme sévère de la maladie sont hospitalisés en réanimation (contre 1.794 il y a une semaine), ce qui représente 32 nouveaux patients. Le solde reste donc négatif en réanimation, avec 54 malades de Covid-19 en moins par rapport à mardi.

Quatre régions (Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 116 hospitalisations, dont 19 en réanimation.

En tout, 101.017 personnes ont été hospitalisées, dont 17.839 en réanimation. 66.584 personnes sont quant à elles rentrées à leur domicile. Le gouvernement doit annoncer jeudi une nouvelle étape du déconfinement.