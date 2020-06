Coronavirus : 29.209 décès, le reflux épidémique se poursuit

Selon le nouveau bilan du ministère de la Santé, 54 nouveaux décès dus au coronavirus ont été recensés en 24 heures dans les hôpitaux. 12.315 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus et 145 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 1.024 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus sont hospitalisés en réanimation. Cela représente 23 nouveaux cas graves en réanimation mais le solde reste négatif, avec 70 malades en moins par rapport à vendredi et 29 de moins par rapport à dimanche.

29.209 décès en France

Depuis le début de l’épidémie, 102.729 personnes ont été hospitalisées, dont 18.103 en réanimation. 71.062 personnes sont rentrées à domicile. Sur les 29.209 personnes décédées en France depuis le début de l’épidémie, dont 18 859 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10.350 en établissements sociaux et médico-sociaux. Les chiffres actualisés ne sont pas disponibles pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Ils seront mis à jour mardi.

Pas de signe de deuxième vague

Les régions Île de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France regroupent 75 % des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 126 hospitalisations, dont 19 en réanimation.

Toutes ces données montrent qu'il n'est pas possible d'observer, pour l'instant du moins, de "deuxième vague" épidémique. Les nouvelles admissions à l'hôpital et en réanimation sont des indicateurs précoces de reprise, et restent à des niveaux très bas.