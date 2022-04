Contamination alimentaire : un lot de jambon cru rappelé pour suspicion de salmonelles

La France connaît un nouveau rappel pour risque de contamination à la salmonelle. Après l'ensemble de la production de chocolats sous la marque Kinder en provenance de l'usine d'Arlon en Belgique et des pizzas Buitoni, c'est au tour de certains produits charcutiers d'être rappelés.

C'est ce qu'indique le site "Rappel Conso", qui recense l'ensemble des alertes sur les produits commercialisés dans l'Hexagone. Le rappel concerne le jambon cru fumé d'Alsace de la marque "Maurer Tempé", commercialisé entre le 30 mars et le 7 avril 2022 dans les rayons de la Coopérative U de Mulhouse (Haut-Rhin), du Delas (Val-de-Marne), du Colruyt Retail France (Jura) et de la Boucerie de la Source (Lorèze).

Les autorités appellent les clients ayant acheté ces produits à ne pas les consommer et à les détruire.

Des symptômes prononcés

Une centaine de cas ayant contracté cette bactérie ont été recensées en Europe, a indiqué l'agence de sécurité alimentaire belge (AFSCA) ce vendredi. L'intoxication se traduit par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) et par l'apparition de maux de tête accompagnés de fièvre. Des symptômes qui peuvent être encore plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées ou immunodéprimées.

Face aux potentielles questions des consommateurs, un numéro vert est disponible : 08 05 38 57 49.