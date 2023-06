Complément, récupération... en quoi consiste les séances d'électrostimulation ?

Connaissez-vous les séances d'électrostimulation ? Cette méthode de musculation, qui fonctionne avec des impulsions électriques, connaît un certain succès auprès des sportifs. Pour l'occasion, le coach sportif Akim Ben Mzakar, invité dans l'émission Bienfait pour vous, revient sur cette technique. Est-elle est destinée à tout le monde ? Est-ce que ça marche vraiment ? À quelles occasions elle se prête le mieux ? Le spécialiste vous explique tout dans sa chronique.

Un complément du sport

Tout d'abord, pour mener à bien cette séance d'électrostimulation, il faut commencer par poser des électrodes sur les différents muscles du corps. Une fois installées, celles-ci vont envoyer des impulsions électriques à l'intensité souhaitée. "Il faut accepter que ça pique un petit peu", sourit le coach sportif au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Ces impulsions donnent l'impression que la personne contracte volontairement ses muscles. "Et pourtant non, ce sont des impulsions électriques qui sont envoyées par la machine et qui viennent contracter le muscle. Le cerveau vous envoie tous les jours des impulsions pour vous faire bouger. Et l'électrostimulation, c'est simplement ce modèle-là", détaille-t-il. Cette technique d'entraînement, réservée à l'époque aux athlètes, est aujourd'hui largement répandue, notamment dans le monde du sport professionnel et amateur.

Si cette méthode est destinée à tout le monde, "il faut savoir pourquoi l'utiliser", alerte le coach sportif. Aujourd'hui, l'électrostimulation s'est démocratisée dans les habitations. Il est possible d'avoir un modèle portatif à la maison avec des petits patchs qui se fixent sur la zone voulue. Il est aussi possible de se rendre dans des centres spécialisés. En revanche, "il faut pratiquer l'électrostimulation en complément du sport. Ce ne sont pas des résultats qui vont s'obtenir naturellement comme ça sans rien faire à côté", souligne Akim Ben Mzakar au micro d'Europe 1. Il y a tout de même des résultats reconnus efficaces, comme pour améliorer la posture, l'équilibre ou bien pour tonifier et raffermir le corps.

Une technique de récupération

L'électrostimulation n'était pas réservée, à la base, simplement à muscler le corps, c'est aussi une technique de récupération. "Cela améliore et renforce les articulations. Aujourd'hui, ce petit boîtier que j'ai dans ma main me permet d'utiliser différents modes sur des douleurs comme des tendinites ou des grosses courbatures. Cela va vous envoyer des messages différents que si c'était simplement pour vous muscler", explique le coach sportif. Mais concrètement, est-ce que ça marche vraiment ?

"C'est reconnu comme étant une méthode complémentaire intéressante, non négligeable pour les sportifs de haut niveau notamment. Grâce à d'énormes progrès de la technique et de la recherche durant ces dix dernières années, l'électrostimulation présente un haut niveau de fiabilité et des effets durables", affirme Akim Ben Mzakar. Selon lui, il est prouvé qu'en 3 ou 4 semaines, l'utilisateur peut ressentir des bénéfices pour les entrainements et les échauffements.