Musculation, cardio, alimentation... Les conseils à suivre pour des séances de sport efficaces

S'inscrire à la salle de sport, c'est aussi se poser tout un tas de questions sur la bonne marche à suivre pour obtenir les résultats escomptés. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez ce lundi dans Bienfait pour vous, Akim Ben Mzakr, coach sportif, a donné quelques conseils à suivre avant de se lancer.

Sur Europe 1, il a commencé par rappeler les avantages de la musculation sur le cardio de type running ou vélo. "C'est essentiel pour se sculpter. La musculation va avoir un effet plus important sur le muscle et on va pouvoir cibler telle ou telle zone, contrairement au cardio". Il est toutefois vivement conseillé d'associer les deux pour obtenir des résultats significatifs sur le corps. "C'est vraiment la complémentarité des deux qui fait la différence", insiste-t-il.

Commencer par la musculation, finir par le cardio

D'autant que le cardio permet lui aussi un renforcement musculaire. "Vous courez sur vos membres, sur vos jambes. Les fesses, les abdos, les quads sont sollicités. La spécificité de la musculation, c'est de pouvoir insister sur un groupe musculaire en particulier", souligne Akim Ben Mzakr.

Selon le spécialiste, il est d'ailleurs recommandé de commencer sa séance par la musculation et de la conclure par le cardio. "C'est une histoire d'alchimie. Votre corps va réagir de manière plus opérationnelle si vous commencez par la muscu", ajoute-t-il.

Être accompagné et bien s'alimenter

Il est également important de solliciter les conseils d'un coach avant de se lancer, notamment pour la partie musculation. "C'est aussi une différence avec le cardio. On aura malheureusement plus de chance de se blesser à la muscu puisque les mouvements sont plus techniques et requièrent un peu plus de connaissances et de savoir. Il va falloir manipuler des objets plus ou moins lourds, donc il faut vraiment être accompagné par un coach pour bien démarrer", conseille-t-il.

>> LIRE AUSSI - Quatre conseils simples pour reprendre tranquillement le sport

Enfin, Akim Ben Mzakr a rappelé que chaque corps réagissait différemment devant l'effort. Plusieurs individus pris au hasard mettront plus ou moins de temps à atteindre des résultats identiques. En revanche, sans une alimentation saine, difficile d'espérer quoi que ce soit. "Vous pouvez fournir autant d'effort sur la musculation que sur le cardio ou les deux réunis, si votre alimentation n'est pas optimale, vous n'obtiendrez pas vos résultats".