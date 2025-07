«Burn lines» : quelle est cette tendance Tiktok très dangereuse pour la peau à ne surtout pas suivre ?

Depuis quelques temps, des vidéos de jeunes femmes arborant fièrement des marques de coup de soleil se multiplient sur TikTok et Instagram. Cette tendance, lancée en Australie en janvier 2025, inquiète les professionnels de santé.

C'est le nouveau challenge du moment et comme de nombreuses tendances qui circulent sur la plateforme TikTok, il n'est pas sans danger. Le "sun tatoo" ou le "burn lines" consiste à attraper volontairement un coup de soleil pour obtenir une marque de bronzage sur le corps.

Particulièrement touchées, de nombreuses utilisatrices adoptent cette pratique très nocive pour la peau et vantent les effets de leur "routine de bronzage" sur le réseau social chinois.

Un phénomène inquiétant

La consigne est simple : se poser au soleil sans protection, aux heures où l'indice UV est le plus élevé, soit entre 7 et 11, alors qu'il est nécessaire d'appliquer une crème solaire toutes les heures sur le corps à partir d'un indice 3. Certains influenceurs conseillent même de se tartiner d'huile auto-bronzante, ce qui favorise bien évidemment les risques de coups de soleil, et font la promotion d'applications qui créent des "routines de bronzage personnalisées". Le résultat escompté ? Une peau rougie par le soleil que les adeptes de la pratique qualifient de "bronzage en attente".

Partie d'Australie en janvier 2025 — en plein été là-bas — la tendance est aujourd'hui très en vogue en France. Mais se brûler volontairement la peau n'est pas sans conséquence. Ces marques de brûlure, qui se transformeront en bronzage glorifié par les amateurs de soleil, augmentent sur le long terme les risques de cancers de la peau. Dans plus de 85% des cas, ils sont le résultat d'une exposition excessive aux ultraviolets (UV), et ce notamment pendant l'enfance et l'adolescence, selon Santé Publique France. Sur le court terme, le risque est aussi de prendre un coup de soleil aigu, "c'est-à-dire une brûlure du premier degré", explique Christophe Bedane, dermatologue au CHU de Dijon, à franceinfo.

Face à cet engouement pour les coups de soleil, les spécialistes tirent la sonnette d'alarme. "Les jeunes pensent que les lignes de bronzage sont désirables et sont sur les réseaux sociaux à la recherche de coups de soleil et de bronzages", constatait dans le média ABC Mark Nevin, PDG du Cancer Council. "Les brûlures ne sont pas une forme d’art, mais des blessures graves aux conséquences à vie", alerte Stefaan Lauwaert, administrateur délégué de la Fondation des Brûlés dans les colonnes La Libre, appelant à "prendre ce comportement au sérieux".