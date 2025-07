Bienfaits, durée, heure de la journée... Nos conseils pour une sieste réparatrice

Dans un monde où le stress et la fatigue s’accumulent, la sieste apparaît comme une solution simple et efficace pour retrouver énergie et concentration. Ce mardi, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a exprimé son soutien à cette pratique, notamment au travail et à l’école. Mais pour qu’elle soit réellement bénéfique, encore faut-il savoir quand et comment la réussir.

Dans un quotidien souvent rythmé et stressant, la sieste se révèle une méthode simple et efficace pour retrouver énergie et concentration. Ce mardi, le ministre de la Santé, Yannick Neuder, va dans ce sens et se dit "très favorable à la sieste" au travail ou à l'école.

Mais pour que cette dernière soit vraiment bénéfique, il ne suffit pas de fermer les yeux quelques minutes. Europe 1 vous explique comment réussir une sieste réparatrice.

Pourquoi faire une sieste ?

La sieste permet de réduire la fatigue, d’améliorer la mémoire, de stimuler la créativité et de diminuer le stress. Selon la National Sleep Foundation, en 2019, une sieste de 10 à 20 minutes offre un regain d’énergie immédiat sans provoquer de somnolence résiduelle ni perturber le sommeil nocturne.

Une étude publiée dans le Journal of Sleep Research en 2019 a confirmé que les siestes courtes, entre 10 et 30 minutes, améliorent la vigilance et la performance cognitive, tandis que des siestes plus longues peuvent entraîner une inertie du sommeil, cette sensation de confusion et de lourdeur au réveil (Hayashi et al., 2019).

Quand et combien de temps ?

Le moment idéal pour faire une sieste se situe généralement entre 13h et 15h, après le déjeuner, lorsque notre rythme circadien naturel diminue légèrement la vigilance. Évitez de faire la sieste trop tard dans l’après-midi, car cela pourrait retarder l’endormissement la nuit.

Quant à la durée, la plupart des experts s’accordent à recommander une sieste de 20 minutes maximum. Cela suffit à recharger les batteries sans basculer dans un sommeil profond. L’Université de Californie à Berkeley enh 2016 a montré que cette courte pause aide aussi à la consolidation de la mémoire et à l’apprentissage.

Créer les conditions idéales

Pour une sieste efficace, trouvez un endroit calme, sombre et confortable. Fermez les yeux, et pourquoi pas, utilisez un masque de sommeil ou des bouchons d’oreilles pour bloquer la lumière et les bruits. Adoptez une position qui vous convient, assise ou allongée.

Attention aux idées reçues

Certaines personnes craignent que la sieste perturbe leur rythme ou les empêche de dormir le soir. Pourtant, les bénéfices sont nombreux et reconnus. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande même la sieste pour réduire le stress et prévenir les risques cardiovasculaires, à condition de bien la pratiquer.