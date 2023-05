Syndrome des jambes gonflées : quatre conseils pour soulager les douleurs

"Jambes lourdes" ou "jambes gonflées", vous serez beaucoup à craindre l'arrivée de l'été pour vos gambettes. Ce syndrome, qui touche près d'une femme sur deux et d'un homme sur quatre est causé par une fragilisation de la paroi des veines avec la chaleur. Le sang, au lieu de remonter directement vers le cœur, va avoir tendance à rester en bas du corps, causant un gonflement et donc une gêne esthétique et peut occasionner des douleurs. Heureusement, de petits remèdes maison existent.

Relancer la circulation sanguine

Avant de prendre des médicaments, ayez d'abord le reflexe de masser vos jambes pour relancer la circulation sanguine. Le mieux est de le faire avec des huiles essentielles, notamment celles de citron ou de cyprès, qui ont un effet tonique. "Ça stimule au niveau de la veine, la remontée du sang. C'est-à-dire qu'on a des espèces de petites cuillères dans les veines qui vont stocker le sang et qui vont l'évacuer. Donc ça va augmenter l'élasticité de ces parties-là au niveau de la veine pour bien faire remonter le sang jusqu'au cœur", détaille Françoise Couic Marinier, spécialiste en aromathérapie.

Benjamin Lévêque, chroniqueur beauté pour Bienfait pour vous, cite également l'huile de lentisque pistachier, extraite d'un petit arbuste corse, qui permet de faire dégonfler les jambes. Attention cependant, il ne faut jamais appliquer ces huiles pures à même la peau. Deux ou trois gouttes suffisent, en les diluant dans une huile végétale, n'importe laquelle, pour ensuite masser les jambes du bas vers le haut. Selon la spécialiste, il faut effectuer de petits mouvements circulaires pour stimuler la circulation, et ce pendant une quinzaine de minutes.

Dormir avec les jambes un peu surélevées et se passer un petit jet d'eau froide peut aussi rapidement atténuer une crise de jambes lourdes. En deuxième recours, des gels et crèmes présents en pharmacie peuvent apporter un effet drainant, avec à l'intérieur des ingrédients comme le marron d'Inde ou de la caféine. Pour ajouter un effet fraîcheur, il est préférable de stocker ces produits au réfrigérateur, tout ce qui est froid est bénéfique.

Des fruits et des sports doux

Manger des fruits rouges comme des fraises et des cerises, à l'instar des huiles essentielles, sert également de tonifiant. Mieux encore, les agrumes et notamment le ziste, cette substance blanche autour de la pulpe, est très riche en quercétine et agit sur la paroi des vaisseaux sanguins pour diminuer les douleurs.

Le sport stimule la circulation sanguine, mais certains sont à éviter car ils peuvent aggraver le problème. C'est le constat du docteur Ariel Toledano, qui a écrit le livre Prenez soin de vos jambes, aux éditions du Cerf. "Il faudra privilégier des sports avec des mouvements amples, par exemple la natation, le vélo en piscine. Éviter tout ce qui est avec des charges lourdes comme la musculation en salle parce que ça traumatise la colonne veineuse. Donc plus vous risquez, en portant des charges lourdes, de traumatiser cette colonne veineuse et plus vous risquez d'aggraver l'insuffisance veineuse si elle est déjà là", précise-t-il. Et si malgré toutes ces solutions maison les douleurs persistent, il est évidemment préférable de consulter un médecin.