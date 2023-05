Les gélules solaires, inefficaces pour préparer sa peau au soleil ? Ce que dit une étude

Attention, danger ? Prendre des gélules solaires pour bronzer plus vite multiplierait le risque de cancer de la peau. C'est ce que révèle une étude réalisée avec un panel de personnes ayant pris des compléments alimentaires durant plusieurs années. En cause : le message commercial qui incite à "préparer sa peau au soleil" en prenant des gélules solaires. Un message mensonger, alerte Anne Bellut, secrétaire général du syndicat national des dermatologues.

"Ça suppose qu'on peut préparer sa peau au soleil qu'avec des médicaments, on va se prémunir de risque de cancer de la peau et du risque de vieillissement cutané. C'est rassurer faussement les gens qui vont se croire autorisés à s'exposer sans précaution et excessivement", rappelle la spécialiste.

Une incompréhension des patients

Et les cas de personnes qui s'imaginent protégées grâce à ces pilules solaire, Anne Bellut en reçoit souvent en consultation. "Des personnes qui présentent des cancers de la peau parce qu'elles se sont trop exposées et qui manifestent une incompréhension parce qu'elles ont eu le sentiment de se protéger la peau en prenant ces compléments alimentaires", précise-t-elle. "Elles sont très étonnées quand on leur dit que la peau ne se prépare pas au soleil."

La dermatologue rappelle que la meilleure manière de se protéger des risques de cancer de la peau est de porter des vêtements et de compléter avec de la crème solaire toute les deux heures.