Cellulite, rétention d'eau, varices… comment bien prendre soin de vos jambes ?

Les gambettes sont mises à l'honneur sur Europe 1. Souvent délaissées, parfois même mal traitées, nos jambes ont pourtant besoin d'être chouchoutées au même titre que notre peau, nos cheveux ou notre visage. Dans Bienfait pour vous, Nathalie Duarte, masseur kinésithérapeute ostéopathe et le docteur Ariel Tolédano, médecin vasculaire, phlébologue et auteur du livre "Prenez soin de vos jambes" aux éditions du Cerf confient leurs petits secrets pour rendre à vos jambes leur éclat de jeunesse. Car il n'y a pas que pendant l'été que les jambes ont le droit de briller !

Pour les jambes gonflées, portez des bas

À bas les jambes gonflées ! Cette sensation de jambes en poteau causée par la rétention d'eau touche quasiment 80% des femmes, souvent à cause de la génétique. "En fait, c'est de l'eau qui s'accumule dans le tissu interstitiel, c'est-à-dire dans les tissus sous cutané", éclaircit Ariel Tolédano. "Et donc, cette eau n'est plus drainée par le circuit des veines et les circuits des vaisseaux sanguins. Si on n'aide pas à drainer, malheureusement, un œdème s'installera."

Premier conseil du médecin vasculaire : porter des bas pour la compression ou la contention. Autre astuce pour cajoler ses jambes, bien s'alimenter. Et dans ce domaine, attention aux fake news ! "Quelque chose que je vois souvent dans des magazines féminins, c'est que quand on a des problèmes de rétention, il ne faut pas boire d'eau. C'est absolument le contraire," alerte le docteur Ariel Tolédano.

"Il faut boire de l'eau froide, parce que quand vous buvez de l'eau fraîche, vous encouragez votre corps à dépenser plus en calories pour justement réchauffer cette eau dans votre corps." Il est également recommandé de réduire la quantité de sel de ses aliments. Enfin, les protéines seront vos amis. "Le fait de ne pas manger de protéines, ça accentue les œdèmes. Il faut toujours avoir des protéines dans son alimentation", recommande le médecin.

Drainer, c'est aussi masser. Nathalie Duarte applique la méthode dite "Renata França" du nom de la Brésilienne de 42 ans qui l'a développé. Cette façon de masser aide au drainage lymphatique, et même si ce n'est pas toujours très agréable, des résultats sont visibles en une séance. "Tout dépend de la quantité d'œdèmes, de rétention que vous avez", explique la masseuse kinésithérapeute.

Masser et bien manger contre la cellulite

Un fléau pour beaucoup de femmes, mais aussi quelques hommes, c'est la cellulite. Un problème de stockage des graisses, souvent difficile à faire disparaître. "Il y a trois types de cellulite", liste le phlébologue Ariel Tolédano. "On a ce qu'on appelle une cellulite aqueuse, c'est de l'eau. Ensuite, on a une cellulite adipeuse, là c'est vraiment le stockage des graisses et des adipocytes. Et puis la troisième forme, c'est la cellulite fibreuse, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de fibrose, c'est des cellules très évoluées qui sont d'ailleurs très rebelles au traitement."

Dans ce dernier cas, le massage peut aider, malgré la difficulté de traitement. "Nous avons également des techniques qui permettent de traiter la cellulite adipeuse et fibreuse", note Nathalie Duarte. La cellulite aqueuse nécessitera également une alimentation moins grasse. "Les sucres industriels favorisent l'accumulation des graisses", précise Ariel Tolédano. Le médecin recommande l'ananas frais, la banane, la caféine ou encore le thé vert pour aider à drainer ces graisses. "Et bien sûr, il faut des protéines", répète-il.

Concertez-vous avec votre médecin pour vos varices

Autre problème qui touche, cette fois, les femmes comme les hommes : les varices. À partir de 70 ans, 70% de la population a des problèmes veineux. Pour Ariel Tolédano, il ne faut pas hésiter à prendre en charge les problèmes de varices pour éviter les complications. "Aujourd'hui, les techniques ont beaucoup évolué. On n'opère plus de manière systématique. Nous avons des techniques que l'on peut pratiquer en cabinet médical. Même la chirurgie en elle même a évolué."

Les choses sont plus simples, "c'est dommage de s'en priver" conclut le médecin. Par exemple, les lasers permettent une bonne prise en charge des varicosités. En résumé, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour savoir comment cajoler vos jambes.