Comment détecter et traiter l'apnée du sommeil chez l'enfant ?

Qu'est-ce que l'apnée du sommeil ? Quels sont les risques et que faire pour y remédier ? Meryem, auditrice d'Europe 1 se demande si un enfant peut présenter un syndrome d'apnée du sommeil, trouble que l'on associe davantage (à tort) aux adultes en surpoids. Le docteur Jimmy Mohamed lui donne des précisions sur cette pathologie dans l'émission Sans Rendez-vous.

Comment le repérer ?

"Non, l'apnée du sommeil ne concerne pas que les hommes âgés et bedonnants. Ce syndrome, qui se manifeste par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil, entrainant des micro-réveils incessants dont le patient n'a pas conscience, peut aussi concerner les enfants. Le problème, dans leur cas, c'est que le trouble est sous-diagnostiqué. En effet, le syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS) concerne environ 4% des jeunes enfants, et entre 4 et 25% des adolescents et pré-adolescents, à des stades différents.

Un enfant qui présente un syndrome d'apnée du sommeil est un enfant qui ronfle plus de trois nuits par semaine, avec un ronflement très bruyant, que l'on peut entendre porte fermée, pendant plus de trois mois. Son sommeil est marqué par des pauses respiratoires et des reprises de respiration très bruyantes.

Quels sont les risques ?

En premier lieu, l'enfant peut présenter une perte de poids et de la taille. L'hormone de croissance étant sécrétée pendant la nuit, les enfants qui sont sans cesse réveillés viennent à en manquer. S'ajoutent à cela des complications métaboliques tels que de l'hypertension artérielle, une augmentation du cholestérol, un risque de résistance à l'insuline avec un facteur de risque supplémentaire de diabète.

Par ailleurs, les enfants souffrant d'apnée du sommeil voient leur comportement changer. Ils peuvent présenter des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, avec parfois des problèmes d'hyperactivité. Attention toutefois : un enfant hyperactif n'est pas nécessairement un enfant faisant de l'apnée du sommeil. Le premier signe à identifier demeure l'existence de ronflements préoccupants.

Quel traitement ?

Dans le cadre d'un syndrome de l'apnée du sommeil, l'objectif est de cibler la cause. Chez les jeunes enfants, ce trouble est en général lié à de grosses amygdales, ou végétations. Dans ce cas, il faut prendre rendez-vous avec un ORL. Mais ce trouble peut également être lié à un problème de dentition, auquel cas il faudra bien sûr contacter un dentiste.

Si le trouble est lié à de l'obésité, il faudra nécessairement s'occuper du poids. Et comme pour les adultes, il faut parfois mettre en place un appareillage la nuit, pour mieux respirer."