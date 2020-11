Que faire si mon enfant connaît des troubles du sommeil ?

C'est une pathologie qui touche les adultes comme les enfants : les troubles du sommeil. Dans "Sans Rendez-vous" sur Europe 1, Iman, auditrice et mère de 40 ans, s'inquiète pour son fils de 7 ans, victime de troubles du sommeil. Sans donner plus de précisions, elle se demande également quel spécialiste consulter. Le docteur Jimmy Mohamed lui répond et fait un point sur ces nombreux syndromes qui provoquent des nuits agitées chez de nombreux français.

Rythmies du sommeil, somniloquie...

Parmi les troubles du sommeil, certains sont très connus (apnée du sommeil, cauchemar, terreur nocturne) et d'autres beaucoup moins. Il y a par exemples les "rythmies du sommeil, des mouvements stéréotypés" avant l'endormissement. Cela peut être par exemple des enfants qui se balancent, comme pour se bercer. "Si ces mouvements ne sont pas dangereux, ce trouble du sommeil n'est pas grave." Autre symptôme, la somniloquie : ceux qui parlent pendant leur sommeil. Très fréquent, il concerne 85% des enfants entre 2 et 6 ans et 25% des adultes.

Un bon sommeil pour une bonne croissance

Pour que le fils d'Iman s'endorme plus facilement, il faut d'abord mettre en place un rituel de sommeil, explique Jimmy Mohamed. "On va se brosser les dents, se mettre en pyjama, on se couche. Et surtout on évite les écrans." Ce rituel doit être court pour ne pas renforcer l'angoisse de la séparation chez un enfant anxieux.

L'enfant doit également se coucher tôt car c'est dans la première partie de la nuit qu'il sécrète l'hormone de croissance. Un enfant qui ne dort pas ne va donc pas grandir. Et ce n'est pas tout : trouble du sommeil rime avec trouble de l'apprentissage. Il a ainsi été prouvé que des enfants qui font la sieste assimilent mieux les connaissances apprises le matin même.

Consulter un médecin du sommeil

Si malgré tout les troubles persistent, Jimmy Mohamed conseille de prendre rendez-vous avec un médecin du sommeil, le spécialiste en la matière. Selon les cas, il pourra par exemple proposer de faire une polysomnographie du sommeil, c'est-à-dire un enregistrement du sommeil pour connaître en détail tout ce qu'il se passe pendant la nuit chez votre enfant.