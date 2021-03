Cancer colorectal : pourquoi il ne faut pas oublier de se faire dépister

Comme chaque année, le mois de mars est marqué par la promotion du dépistage du cancer colorectal. Alors que ce cancer est le deuxième le plus meurtrier en France, et touche surtout les personnes de plus de 50 ans, il se guérit pourtant dans 90% des cas s'il est détecté tôt. D'où l'importance du dépistage, encore trop souvent boudé.

Il existe un test de dépistage entre 50 et 74 ans pour des personnes qui ne présentent aucun symptôme ni facteur de risque particulier de la maladie. Ce test permet de détecter des traces de sang dans les selles. Et si ce test est positif, on va vous inviter à faire une coloscopie à la recherche d'un éventuel polype. Un polype est une petite tumeur bénigne, mais qui risque d'évoluer avec le temps vers un vrai cancer. Quand on vous fait une coloscopie, on vous retire le polype et donc le potentiel cancer.

Seulement 30% de participation au dépistage

Le test est remis par votre médecin tous les deux ans, et pris en charge à 100% par l'Assurance maladie. Mais la participation à ce dépistage reste insuffisance en France, de seulement 30%. De nombreux efforts sont donc à faire. À partir de 50 ans, allez consulter, surtout si vous n'avez pas de symptôme. Avec cette période d'épidémie de coronavirus, on a tendance à oublier toutes les autres maladies.

Plus globalement, allez faire votre frottis si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, allez chez le médecin faire vérifier votre prostate. Faites vérifier vos grains de beauté, faites une petite prise de sang pour vérifier l'état de vos reins, de votre foie, faites contrôler votre tension artérielle. Quasiment toutes les maladies peuvent être prises en charge avant l'apparition des symptômes.