Bronzage : comment bien protéger sa peau face aux rayons du soleil ?

La saison du bronzage est enfin là, au plus grand bonheur de celles et ceux qui aiment avoir le teint halé. Alors que faire pour optimiser ses conditions et bien préparer sa peau à accueillir les doux rayons de soleil estivaux ? Contrairement aux idées reçues, il n'y a rien à faire pour vraiment préparer sa peau au soleil, de la même manière que l'on ne peut malheureusement pas préparer son foie à l'alcool, comme le rappelle le chroniqueur beauté Benjamin Lévêque dans Bienfait pour vous.

Tout l'enjeu pour un beau bronzage réside dans l'importance de bien protéger sa peau. Ainsi, pour éviter le teint rouge écrevisse cet été, il faudra tout d'abord laisser quelques produits cosmétiques dans le placard pendant deux ou trois mois, à l'instar de la crème gommante, le peeling ou encore les produits à base de rétinol et d'acide, car ils décapent tous la surface cutanée. "Ça va retirer la couche superficielle au-dessus de la peau, ce qui fait que les cellules vont se retrouver bien plus exposées aux rayons UV du soleil", explique le chroniqueur, en ajoutant de prendre garde aux maladies de peau également. "Donc, vous allez avoir encore plus de risque de vieillissement et donc de cancer."

La bêta-carotène pour un teint naturellement halé

Hormis les crèmes hydratantes et basiques, celle qui reste primordiale à appliquer cet été, c'est l'incontournable crème solaire, à conditions d'en mettre suffisamment. "Que ce soit un indice 30 ou 50, le plus important, c'est quand même la quantité", insiste Benjamin Lévêque. "Selon certaines études, on ne mettrait qu'un quart de la quantité nécessaire pour avoir une protection optimale."

Ainsi, la quantité qu'il faudrait respecter est celle de la "cuillère à café", comme le confirme le dermatologue Jérémy Lupu. "La quantité théorique, c'est à peu près entre six et huit cuillères à café par application, chez un individu de taille et de corpulence moyenne. Une par jambe et par bras, une cuillère à café pour le devant et l'arrière du tronc, une cuillère à café pour le cou et la nuque et une cuillère à café pour le visage", détaille-t-il.

Enfin, une bonne technique pour s'assurer un teint halé sans trop s'exposer au soleil est l'alimentation riche en bêta carotène, un précurseur de la vitamine-A. Ce pigment photosynthétique est donc complémentaire à l'exposition aux rayons UV et permet en outre de réduire les risques de cancer. Comme son nom l'indique, on retrouve le bêta-carotène dans la carotte, mais aussi dans d'autres aliments à couleur orange, comme la mangue, les abricots ou encore la patate douce. Les compléments alimentaires ou gummies à mâcher peuvent aussi en être une source, mais quoi de mieux qu'une bonne salade mangue-abricot à déguster sous un soleil de plomb pour un beau teint mat ?