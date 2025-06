Cancer de la peau : la crème solaire ne suffit pas seule, ces dispositions à prendre pour éviter les méfaits du soleil

Face à la multiplication des cancers de la peau, la Ligue contre le cancer sort deux nouvelles publicités pour prévenir des dangers du soleil. Car si les Français appliquent de la crème solaire régulièrement, cela ne suffit pas à prévenir les cancers.

C'est un slogan détonnant qui est utilisé pour prévenir le cancer de la peau. "On n'est pas des saucisses !" lance désormais la Ligue contre le cancer, qui diffuse depuis le début de la semaine deux spots vidéos qui mettent en scène deux copines saucisses qui grillent à la plage.

La crème solaire n'est pas suffisante seule

Le but : alerter sur les cancers liés à la surexposition au soleil. Car le nombre de mélanomes, les formes de cancers de la peau les plus agressifs, a été multiplié par quatre en 35 ans, et ce, en majorité à cause du soleil. En cause souvent : une mauvaise protection face aux rayons de notre étoile.

Vous pensez être protégés des méfaits du soleil grâce à une ou deux applications de crème solaire dans la journée ? C'est largement insuffisant pour éviter un coup de soleil, voire pire, une tumeur. Emmanuel Ricard, médecin et porte-parole de la Ligue contre le cancer, rappelle que la meilleure des protections, c'est une combinaison de plusieurs gestes.

Ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée

"En réalité, mettre de la crème solaire, c'est la dernière journée. Il faut surtout se mettre à l'ombre entre midi et 16 heures, se couvrir en mettant un chapeau large bord de façon à bien protéger le nez, les oreilles et la nuque. Parce qu'on a souvent des petits cancers sur le nez et on est obligé de couper large pour ne pas laisser de cellules cancéreuses... Ça peut être esthétiquement pas génial", confesse-t-il au micro d'Europe 1.

Il faut idéalement se couvrir le reste du corps avec une chemise et un pantalon en lin par exemple. On vous l'accorde, difficile au bord de l'eau, le mieux c'est de rester sous le parasol entre midi et 16 heures et d'appliquer une crème solaire toutes les deux heures en quantité suffisante, soit entre 6 et 8 cuillères à café pour un adulte.