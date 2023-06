Avec l'arrivée de l'été, comment se débarrasser des taches brunes sur la peau ?

L'apparition du soleil donne envie de se mettre en terrasse ou au bord d'une piscine, mais elle favorise aussi l'apparition les taches brunes sur le visage ou le corps. Un motif très fréquent de consultation chez les dermatologues. Les bons gestes et les bons produits sont donc de rigueur. Invité dans Bienfait pour vous, notre chroniqueur beauté Benjamin Lévêque donne quelques astuces pour mieux prévenir ces tâches et mieux connaître leurs origines.

Comment apparaissent ces taches ?

Les taches brunes sont à la fois liées par l'âge mais il y a aussi des ennemis favorisant l'apparition de ces taches. La mélanine de la peau est particulièrement concernée par ces tâches. Il s'agit d'un pigment que l'on a tous naturellement dans la peau. Le corps va en sécréter pour tenter de se protéger des rayons UV du soleil. "Le problème, c'est que lorsqu'on s'expose trop souvent, ou alors sans protection, les cellules qui fabriquent ce pigment vont s'emballer à cause des duvets. La peau va sécréter encore plus de mélanine, mais pas de façon homogène à certains endroits et c'est ce qui va donner des tâches", détaille Benjamin Lévêque, chroniqueur beauté pour Bienfait pour vous.

Ces taches sont donc liées à l'exposition au soleil. Elles vont se retrouver forcément sur les zones qui prennent facilement les rayons UV comme le visage, les mains ou encore le décolleté. Mais attention, on peut aussi créer des taches sur le visage quand on se perce un bouton. "Chez certaines personnes, quand on perce un bouton on crée une inflammation qui va être plus importante. On peut libérer un peu plus de mélanine et donc créer des taches pigmentaires. C'est vraiment très important de ne pas trop toucher à son visage", explique Dima Haidar, dermatologue. Des taches brunes peuvent apparaître aussi à cause des hormones, notamment durant la grossesse.

Deux ingrédients pour les éviter

Il faut donc éviter au maximum l'exposition au soleil afin de réduire ces taches brunes. Quand on n'a pas le choix, une application de crème solaire toutes les deux heures et en forte quantité est recommandée. "Je rappelle par exemple que sur le visage, c'est l'équivalent d'une cuillère à café de crème entièrement sur le visage", rappelle Benjamin Lévêque. Côté cosmétique, il y a deux ingrédients phares pour éviter ces taches.

Le premier, c'est la vitamine C qui permet d'éclaircir la peau. "Quand vous appliquez de la vitamine C via un cosmétique, cela va passer effectivement à l'intérieur de la peau, jusqu'au fond de l'épiderme. On va avoir à la fois un effet antioxydant, c'est-à-dire un peu antirouille, qui va éclaircir la mélanine. On peut en mettre matin et soir sans aucun problème", raconte Sophie Strebelle, responsable scientifique de la marque Paula Choice.

Le deuxième ingrédient, c'est la niacinamide, communément appelé la vitamine B3. Cette formule va bloquer la sécrétion de mélanine en surface de la peau. "Cela va éclaircir les taches et donc elles vont moins se voir", témoigne au micro d'Europe 1 notre chroniqueur beauté. À noter que tous ces produits cosmétiques ne vont pas faire disparaître les taches par magie. Ils s'appliquent pour des petites taches pas très foncées qui ne se sont pas vraiment installées en profondeur.

Des solutions pour les supprimer

Il existe quelques solutions pour faire disparaître totalement ces taches. D'abord, le peeling plus ou moins intense. "Ce sont des acides de fruits que l'on met sur la peau quelques minutes et qui vont brûler chimiquement la peau. Cela va forcer à fabriquer une nouvelle peau comme un serpent", compare Benjamin Lévêque. Les prix oscillent entre 150 et 200 euros par séance. Il faut environ une à trois séances pour avoir un effet efficace.

>> LIRE AUSSI - Comment identifier les différents types de cancer de la peau ?

Il existe également une méthode plus ancienne : la neige carbonique. C'est tout simplement de l'azote liquide. Les dermatologues l'utilisent pour brûler des verrues mais elle peut être aussi utilisée sur les taches en brûlant la peau par le froid, à -160 degrés. Cette température basse va agir comme un décapage sur la peau pour faire retirer la tache. Mais la technique est de moins en moins utilisée. "Et surtout, il y a un risque de brûlure !", alerte notre chroniqueur.