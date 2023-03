Inflation : cinq astuces pour se refaire une beauté sans trop dépenser

Comment prendre soin de sa peau et de ses cheveux à moindre coût, en pleine période d'inflation ? Ce sont les questions que nombre de Français, soucieux de leur apparence, peuvent se poser au quotidien. C'est pour cela que Benjamin Lévêque, chroniqueur beauté de Bienfait pour vous, vient partager ses conseils et ses astuces au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Il détaille quelques bons plans qui vous feront économiser de précieux euros, sans lésiner sur la qualité.

Les écoles de coiffure pour une coupe à prix imbattable

L'entretien des cheveux est généralement ce qui coûte le plus cher dans un budget beauté. En moyenne, les femmes dépenses 46 euros chez le coiffeur, et 24 euros pour les hommes selon l'Union nationale des entreprises de coiffure. Pour faire baisser ces tarifs, Benjamin Lévêque propose de se rendre dans des écoles de coiffure, très accessibles car il y en a partout en France. "Pour quatre euros, vous avez une coupe de coiffure avec shampooing", détaille le journaliste sur Europe 1.

Pour un besoin plus poussé, "avec un balayage des mèches, vous vous en sortez pour 20-30 euros pas plus, donc on fait pas mal d'économies", note-t-il, signalant toutefois qu'il ne fallait pas s'attendre à "un résultat parfait". "Ce sont des élèves qui apprennent, mais il y a toujours un coiffeur pro qui est là pour les encadrer, et qui s'assure qu'on ne ressorte pas avec une coupe mulet", sourit le chroniqueur. Pour trouver une école, il suffit d'entrer 'école de coiffure' suivi du nom d'une ville dans un moteur de recherche.

Choisir une heure creuse pour un rendez-vous chez l'esthéticienne

Cette astuce fonctionne également pour une envie d'aller chez l'esthéticienne. "Pour cinq euros, vous avez un massage ou un soin du visage", relate Benjamin Lévêque. Ce dernier avance un autre conseil pour les instituts de beauté, celui de l'heure du rendez-vous. "Il faut bien se renseigner car des enseignes pratiquent des tarifs avantageux pour les heures creuses. Vous pouvez avoir -10%, -15% si vous venez à 15 heures le mardi par exemple."

Des soins du corps pour les plus modestes

Par ailleurs, le chroniqueur aborde une astuce à destination des populations en grande précarité, qui permet de prendre soin de soi sans dépenser un sou. L'entreprise L'Oréal s'est en effet associée à l'association Emmaüs Solidarité pour ouvrir deux salons de beauté gratuits à Paris. Ces personnes "arrivent dans le salon, et pendant 30 minutes-une heure, une socio-esthéticienne va les chouchouter avec un massage, une coupe de cheveux. Ça donne le sourire, ça leur redonne confiance, et les personnes repartent avec cinq produits L'Oréal de leur choix".

La solution économique et écologique de l'antigaspi

Il existe aussi des astuces économiques et écologiques, comme le raconte le chroniqueur de Bienfait pour vous. A l'instar de l'application pour smartphones "Too good to go", qui permet d'acheter des aliments invendus dans divers commerces, une application similaire, baptisée Keabot et lancée par trois jeunes Toulousains en 2022, s'applique aux pharmacies. Une fois l'application téléchargée, "vous allez pouvoir acheter des produits d'hygiène, de cosmétique, parfois de grandes marques, pas chers et en général à moitié prix", renseigne Benjamin Lévêque.

Pourquoi ces produits sont-ils à l'arrivée plus intéressant financièrement ? "Soit parce que la date de péremption approche et donc c'est plus difficile de les vendre, soit parce que le pharmacien a passé une mauvaise commande et au lieu de les jeter, il peut décider de les vendre à moitié prix", répond le spécialiste beauté. Après avoir passé une commande, les utilisateurs peuvent récupérer les produits le jour-même ou le lendemain dans la pharmacie la plus proche.

Des produits très spécifiques bradés pendant dix jours

Enfin, pour les consommateurs à la peau sensible et contraints d'utiliser des produits très spécifiques, comme celles et ceux qui suivent un traitement anticancer, là aussi, il existe un bon plan, à partir du 29 mars prochain, pour réduire la facture. Ce bon plan se nomme la braderie des imparfaits, et elle est organisée par la marque Même Cosmetics. "Pendant une dizaine de jours, elle vend des produits un peu abîmés (boite pliée, cabossée) mais le contenu est intact. C'est un peu comme les légumes moches. Et sur le site, il y a -30% sur tous ces produits cabossés, donc c'est un bon moyen de faire des économies." Vous n'avez donc plus d'excuse pour ne pas prendre soin de votre corps.