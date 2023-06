Comment identifier les différents types de cancer de la peau ?

Retour de l'été ! Face au soleil qui caresse les peaux, il faut tout de même rester vigilant. Sous les rayons brûlants, sans crème solaire, vous risquez bien plus grave qu'un coup de soleil. Chaque année, 100.000 cancers de la peau sont diagnostiqués. Dans la majorité des cas, le soleil en est responsable. Il existe différents types de cancers. Quels sont-ils et comment les identifier ?

>> LIRE AUSSI - Cancer de la peau : ces conseils pour vous protéger correctement du soleil

Carcinomes et mélanomes

Tout d'abord, les carcinomes sont causés par une forte exposition au soleil et par le vieillissement de la peau. Ils représentent environ 90 % des cas de cancer de la peau. Ils surviennent généralement après l'âge de 50 ans sur les zones découvertes du corps et sont généralement peu dangereux. Pour les repérer, deux symptômes doivent vous alerter : l'apparition d'un bouton rosé dur qui ne disparaît pas et d'une plaie avec de plaques rouges cicatrisant mal.

Le deuxième type de cancer est le mélanome, considéré comme le cancer de la peau, résultat également d'une forte exposition au soleil. Sa spécificité est de s'attaquer aux cellules fabriquant de la mélanine, responsable de la couleur noire. C'est pour cela qu'il est important de faire contrôler ses grains de beauté pour identifier un mélanome. Ce cancer est le plus rare mais il est le plus grave, car il peut se développer dans d'autres organes contenant du noir à l'instar du cerveau, du foie ou encore la rétine par exemple. Il est très meurtrier, touche même les plus jeunes, souvent les immunodéprimés.

En 2018, sur les 15.000 personnes qui ont développé un cancer de la peau type mélanome, 1.980 sont décédées.