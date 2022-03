Allier santé et écologie : découvrez les produits de cosmétique en poudre

Après les cosmétiques solides, l'engouement pour une salle de bains zéro déchet va plus loin avec les soins en poudre. Le but est de bannir les emballages volumineux, bien souvent en plastique. Pour rappel, dix millions de tonnes de plastique finissent chaque année dans les océans. Et bien sûr, l'immense majorité de ces plastiques n'est pas recyclée. L'avantage de ces produits est donc d'entrer dans la salle de bain sous forme de sachets en poudre à diluer soi-même avec l'eau du robinet. Les poids lourds de la cosmétique sont en train de s'y mettre, comme Dior, Chanel ou Givenchy. En France, de plus petites marques sont, elles aussi, très engagées.

Où trouver ces produits en France ?

Juliette est une entreprise familiale fondée en 2020. Elle propose des petits sachets de poudre de dentifrice ou encore de la poudre lavande pour les mains ou pour le corps. Il faut la verser dans un petit peu d'eau et mélanger pour obtenir un authentique gel douche. Karlina Hamain a cofondé la marque avec son mari. Ils sont installés à Cabourg, en Normandie et Juliette est le nom de leur fille, qui a été à l'origine de leur déclic, pendant des vacances au bord de la mer.

"On s'est retrouvés sur une plage où il y avait pas mal de déchets en plastique. Juliette, qui avait deux ans et demi à l'époque, a pris un déchet en plastique dans les mains et nous a demandé ce que c'était", s'est-elle rappelée. "Ça a été le déclic pour nous. On a acheté le nom de domaine juliette.com le soir même. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire comme projet, mais on savait qu'on allait monter quelque chose pour sa génération et pour changer son avenir."

Les produits de la marque Juliette sont disponibles sur son site. Il faut compter environ cinq euros pour un sachet de lavant les mains. Une fois qu'il est dilué, le sachet correspond à 25 centilitres de produit, c'est donc quasiment le même prix que les produits conventionnels et toute la gamme est certifiée Ecocert.

Ces produits sont-ils plus sains ?

Les marques qui développent ces produits cosmétiques et de soin en poudre revendiquent des ingrédients sains, simples et une haute concentration d'actifs. Puisqu'il n'y a pas d'eau chez Perlucine, une autre entreprise française, il n'y a même aucun conservateur dans les produits. De plus, tous les emballages sont en carton recyclé. Pour cette marque, tout se passe dans l'ouest de la France. Les produits sont fabriqués à partir de l'argile qui provient d'un ancien marais salant en Loire-Atlantique. Le deuxième composant est la coquille d'huître blanche broyée qui est ramassée à la main sur les plages bretonnes.

"Les coquilles s'échouent sur les plages lors des grandes marées. L'été, ça devient gênant pour les baigneurs, c'est perçu comme quelque chose qui ne sert à rien, un avantage pour nous", a détaillé Anne-Sophie Caillon, la responsable marketing de Perlucine. "Au lieu de puiser dans d'autres ressources, on a la coquille juste-là, sur la plage, donc on s'est permis de l'utiliser." Riche en calcium, en sels minéraux et en oligo-éléments, la coquille est ensuite lavée, concassée et réduite en poudre dans les ateliers de Perlucine, à Allaire, en Bretagne.