Arrêter l'alcool et le tabac, optimisme, gratitude...Trois conseils pour aller mieux en 2021

INTERVIEW

Si l'on a enfin dit adieu à 2020, la crise sanitaire, elle, n'est pas encore un lointain souvenir. Afin de démarrer cette année d'un meilleur pied, le professeur Michel Lejoyeux, ​chef du service de psychiatrie de l'hôpital Bichat à Paris, nous a donné de bons conseils afin de réduire le stress et améliorer sa "positive attitude".

Réduire ses addictions

"Alcool, tabac, sédentarité", martèle le professeur, voilà trois petits leviers sur lesquels il faut jouer. "On se lance un petit défi. Et cela va marcher, je le vois dans mes consultations !" assure-t-il. "Il faut s’occuper de soi, avec des choses validées. Souvent , on prend soin de soi mais de manière théorique. Or on sait qu’on a des choses toxiques, qui font du mal à la santé, corps et esprit. C'est le moment de les enlever."

Être optimiste !

"Les prophéties sont un peu autoréalisatrices. Si on est capable d'anticiper malgré tout des choses positives pour cette année", alors le moral sera meilleur, assure Michel Lejoyeux. "Pour se vacciner, il faut une certaine part d’optimisme. Même quand la situation est stressante, tous nos modèles psychologiques le montrent, on peut et on doit cultiver son optimisme ! On n'est pas dans le déni, mais on anticipe les éléments positifs". Selon lui, cette anticipation permet de mieux résister au stress.

Dire merci

Faire preuve de gratitude est aussi une bonne solution pour retrouver sa bonne humeur. "On sait à qui on en veut, mais on va aussi trouver les femmes et hommes qui partagent notre vie, et les motifs de dire merci. C’est facile d'être en colère mais c'est beaucoup plus intimidant de dire merci." Pour ce faire, précise le professeur, "on va écrire ses trois motifs de gratitude, écrire une lettre de gratitude" à ces personnes, que l'on peut leur donner ou non. "L'écrire, c'est déjà faire la moitié du travail", car c'est "générateur d'espoir et d'émotions positives". Selon une étude de l'université de Boston citée par Michel Lejoyeux, 60% des participants à ce défi de la gratitude durant deux mois se sentent mieux, plus en état de résister au stress.

Le professeur Lejoyeux confie aussi que l’altruisme et la nostalgie sont vertueux, puisque ceux qui donnent "du temps, de l’argent de l’attention" sont plus résilients, plus résistants, et "celles et ceux capables de repalrer de leur passé, leurs émotions, sont plus vivants dans l’instant présent".