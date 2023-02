Volodymyr Zelensky à l'Élysée : Emmanuel Macron assure qu'il continuera d'aider l'Ukraine

C’est sa deuxième sortie de l’Ukraine depuis l’invasion russe dans son pays. Après Londres plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky était à Paris mercredi soir aux côtés d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Les trois dirigeants ont pris la parole à l’Élysée avant un diner de travail.

Pas d'annonces de la part de la France

Avec sa tenue militaire kaki, devenue emblématique, Volodymyr Zelensky remonte seul à pied la cour d’honneur de l’Élysée devant la garde républicaine. Dès son arrivée, il réclame des avions de combat et de l’armement lourd "le plus tôt possible". "Nous avons peu de temps, nous avons besoin d'armes pour la paix", a-t-il déclaré.

Tout en ne fermant aucune porte. Le président français, lui, temporise sur cette question des armes. "La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine."

Une visite symbolique

Emmanuel Macron ne fait pas de réelles annonces. Le but de cette visite est surtout d’ordre symbolique. Pour montrer sa proximité avec son homologue ukrainien, Emmanuel Macron le tutoie : "Ton courage, ta lucidité et ton engagement impressionnent."

Sur le plan politique, la venue de Volodymyr Zelensky à Paris est importante pour Emmanuel Macron, elle lui permet de se placer comme son interlocuteur principal au sein de l’Union européenne. Emmanuel Macron a remis la légion d'honneur à Volodymyr Zelensky dans la nuit. Les deux dirigeants ont passé la nuit à Paris et sont attendus à Bruxelles ce jeudi matin pour un sommet européen.