Bruno Retailleau a estimé ce mercredi matin que l'explosion de la violence chez les mineurs relevait davantage d'un "fait de société". Le ministre de l'Intérieur assure qu'il est de sa reponsabilité de "nommer les choses".

Après le meurtre du jeune Elias en plein Paris, poignardé pour avoir refusé de donner son téléphone portable, ou encore celui de Louise, tuée à coups de couteau dans l'Essonne, une autre affaire est venue mettre en lumière l'extrême violence qui gangrène une partie de la jeunesse, et notamment les mineurs. Mélanie, une surveillante de 31 ans a été mortellement poignardée en Haute-Marne par un collégien, mis en examen depuis pour meurtre aggravé.

Selon Bruno Retailleau, invité de "La Grande interview" CNews/Europe 1, ces drames successifs apparaissent davantage comme des "faits de société". Le ministre de l'Intérieur estime qu'il est "de son devoir" de "nommer les choses" alors que la semaine dernière, le président Emmanuel Macron, en déplacement à Nice pour le sommet sur les océans, dénonçait tous ceux "qui préfèrent brainwasher sur les derniers faits-divers".

"Il faut redonner du sens à la sanction"

"Accepter que ce soit des faits-divers, c'est accepter la fatalité", juge Bruno Retailleau qui poursuit : "C'est le propre d'un fait-divers : c'est imprévisible, on n'y peut rien. Eh bien si, on y peut quelque chose", plaide le ministre. Selon lui, "la réponse sécuritaire" n'est toutefois "pas suffisante". Pour lutter efficacement contre ces accès de violence, il faut, dit-il, une meilleure réponse pénale. "Il faut abroger le plus vite possible la loi Belloubet qui interdit les courtes peines de prison. Il faut redonner du sens à la sanction. Il faut avoir un droit pénal favorable à la victime plutôt que favorable à l'auteur", énumère-t-il au micro de Sonia Mabrouk.

À lire aussi Les députés votent pour l'exécution des courtes peines de prison

Et de conclure en appelant à un changement "drastique" des choses. "Notre société laxiste a effacé, avec des idées soixanthuitarde, tous les repères, les notions de respect, de hiérarchie, de discipline. C'est ça qu'il va falloir relever".