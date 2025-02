Meurtre de Louise : «Nous sommes dans un monde où tuer ne devient plus un comportement exceptionnel», constate François-Noël Buffet

L'affaire Louise, cette jeune fille de 11 ans retrouvée morte dans un bois en Essonne, secoue le pays. Pour François-Noël Buffet, cette nouvelle découverte macabre qui implique un mineur, témoigne d'"un monde où tuer ne devient plus un comportement exceptionnel".

Retrouvée dans un bois en Essonne, lardée de coups de couteau. La jeune Louise L., 11 ans, a été retrouvée morte dans un bois près de son domicile à Epinay-sur-Orgue. Un nouveau drame dont la victime est mineure, quelques jours après la mort d'Elias, mort pour un smartphone, et une nouvelle affaire morbide qui secoue le pays. Avec la "montée de la violence dans notre pays depuis plusieurs années", nous sommes arrivés "dans un monde où la violence, l'atteinte aux personnes, notamment le fait de tuer, n'a plus de limite en ce sens que ça ne devient plus un élément ou un comportement exceptionnel", constate François-Noël Buffet.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Il faut remettre de l'ordre"

Invité d'Europe 1 Matin week-end, le ministre auprès du ministre d'État ministre de l'Intérieur, avance que "nous avons un problème de fond majeur qui consiste à remettre les pendules à l'heure et à redonner clairement non seulement les règles, mais [aussi] les interdits, et à les réaffirmer de plus en plus."

Face à un niveau "d'ultra violence" constatée, notamment chez les jeunes, il faut "se poser la question de la réponse pénale, de la majorité pénale", mais également de la "prévention". Sans oublier "à certains égards, se poser la question de la responsabilité des parents à l'égard de leurs jeunes enfants".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Si la nature de la réponse à apporter est encore à définir avec précision, François-Noël Buffet en est certain, "il faut remettre de l'ordre, et il faut être en capacité d'être rapide".