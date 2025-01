Villeneuve-Saint-Georges : Laurent Wauquiez appelle «à faire barrage» à Louis Boyard

Ce mercredi, Laurent Wauquiez, chef de file des députés LR à l'Assemblée Nationale, a appelé les électeurs de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne à "faire barrage" au candidat LFI, Louis Boyard, dimanche. "Il incarne tout ce que nous refusons pour l'avenir de la France", a affirmé le député de Haute-Loire.

Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, a appelé ce mercredi les électeurs à "faire barrage" dimanche à Louis Boyard, le député insoumis arrivé en tête au premier tour de la municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et qui affrontera notamment la LR Kristell Niasme au second.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

>> LIRE AUSSI - Le Parti socialiste maintient la pression sur le gouvernement pour mieux s'affirmer face à LFI

La liste de gauche s'est retirée et appelle à faire battre la droite

"J'appelle solennellement toute la République à faire barrage à Louis Boyard parce qu'il incarne tout ce que nous refusons pour l'avenir de la France", a affirmé le député de Haute-Loire devant près de 250 personnes réunies par la fédération LR du Val-de-Marne à Maisons-Alfort.

Louis Boyard "est à lui seul le résumé de tout ce que sont les dérives de La France insoumise qui a rompu avec les valeurs de la République", a-t-il martelé, présentant à nouveau Jean-Luc Mélenchon et LFI "comme la première menace" pour la France.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La droite et la gauche se présentent sans accord au second tour de la municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) : Louis Boyard fera face, sans l'alliance PCF-EELV-PS, à la LR Kristell Niasme et au maire sortant Philippe Gaudin (DVD), arrivé quatrième du premier tour, et qui a décidé de se maintenir au second tour.

La liste de gauche s'est en revanche retirée, et a appelé à faire battre la droite. Le député LFI est arrivé en tête avec 24,89% des voix, juste devant l'ex-première adjointe LR Kristell Niasme (22,70%) et la liste de la gauche PCF-EELV-PS (20,70%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le maire sortant, dont le salut nazi en plein conseil municipal en avril avait entraîné la démission de plusieurs conseillers municipaux et la tenue de cette élection anticipée, a été largement distancé avec 15,54% des voix.