Diffamation contre Garrido et Corbière : un ex-journaliste du Point condamné à des amendes

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné lundi le journaliste Aziz Zemouri à 4.000 euros d'amende, pour avoir accusé à tort les ex-LFI Raquel Garrido et Alexis Corbière, d'avoir employé une femme de ménage sans papiers, dans un article publié dans Le Point en 2022.

Raquel Garrido et Alexis Corbière doivent recevoir 6.000 euros pour dommages et intérêts

Dans sa motivation, le tribunal a évoqué "une base factuelle lacunaire" et dénoncé l'absence de volonté d'Aziz Zemouri d'"étayer les informations recueillies". La présidente de la 17ᵉ chambre a également condamné Étienne Gernelle, le directeur de la publication du Point, à une amende de 4.000 euros. Raquel Garrido et Alexis Corbière devront par ailleurs recevoir la somme de 6.000 euros au titre des dommages et intérêts.

"Il n'est pas acceptable de publier des faux articles sans aucune vérification", a déclaré Alexis Corbière à l'issue du délibéré. Selon le député de Seine-Saint-Denis, il s'agit d'un "débat d'intérêt général, parce que tout le monde a droit à une information de qualité".

L'affaire remonte au 21 juin 2022 avec la parution d'un article sur le site internet du Point portant la mention "Exclusif" et intitulé : "L'employée sans papiers de Raquel Garrido et Alexis Corbière". Le journaliste Aziz Zemouri y mettait en cause le couple de députés de Seine-Saint-Denis, les accusant d'exploiter une femme de ménage sans papiers qu'ils auraient "soumise à des cadences infernales".

L'ex-chauffeur de Jean-Christophe Lagarde s'est fait passer pour la femme de ménage

Dès le lendemain, le journal avait retiré l'article et admis publiquement son caractère "faux" et "mensonger" par le biais de son directeur de la publication. Aziz Zemouri, qui a quitté l'hebdomadaire après cette affaire, avait rapidement présenté ses "excuses les plus sincères", estimant avoir été "victime d'une manipulation" d'une de ses sources policières.

Les investigations avaient permis de remonter jusqu'à Rudy Succar, un ex-chauffeur de Jean-Christophe Lagarde, député sortant et candidat UDI opposé à Raquel Garrido. Après plusieurs interrogatoires, l'ex-chauffeur avait reconnu s'être fait passer pour la femme de ménage auprès du journaliste sur demande pressante, voire "obsessionnelle" de Jean-Christophe Lagarde, car celui-ci aurait voulu obtenir un élément compromettant contre sa concurrente.

Jean-Christophe Lagarde, Rudy Succar et Noam Anouar, le contact policier d'Aziz Zemouri, sont tous les trois mis en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée, dans cet autre volet de l'affaire, dans lequel l'ex-journaliste du Point est partie civile aux côtés du couple Garrido-Corbière.