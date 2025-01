Villeneuve-Saint-Georges : la liste de Louis Boyard en tête aux municipales anticipées

À l'issue du premier tour de la municipale anticipée à Villeneuve-Saint-Georges ce dimanche, la liste du député de La France insoumise (LFI) Louis Boyard est arrivée légèrement en tête. Avec 24,89% des voix, elle devance la liste de la candidate LR Kristell Niasme (22,70%) et celle de la gauche unie derrière le PCF Daniel Henry (20,70%).

La liste du député de La France insoumise Louis Boyard est arrivée légèrement en tête dimanche soir à l'issue du premier tour de la municipale anticipée à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, élection-test pour le parti de gauche, avec 24,89% des voix, a indiqué la mairie à l'AFP. L'élu de 24 ans devance la liste de la candidate LR Kristell Niasme (22,70%) soutenue par la présidente de la région Valérie Pécresse, et celle de la gauche unie derrière le PCF Daniel Henry (20,70%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Un tiers des électeurs se sont déplacés, une participation en légère hausse par rapport au premier tour du scrutin de 2020 (33,45% contre 32,65%).

Réactions de figures de la droite

"L'union, derrière (Kristell Niasme), doit être la plus large possible pour faire battre l'extrême gauche à Villeneuve-Saint-Georges", a réagi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur X.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Aucune commune de France ne mérite d’avoir à sa tête un maire de La France Insoumise.



Je félicite chaleureusement Kristell Niasme, candidate LR, pour son très bon score. L’union, derrière elle, doit être la plus large possible pour faire battre l’extrême gauche à… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) January 26, 2025

Valérie Pécresse a également appelé "les candidats de la droite et du centre à se rassembler derrière la candidate arrivée en tête" et qualifié une éventuelle victoire de LFI de "faute politique et morale". "J'appelle aussi les partisans d'une gauche républicaine à ne pas perdre leur âme et à faire barrage à une victoire de Louis Boyard", a ajouté la présidente de la région Île-de-France.

Ce soir à #VilleneuveSaintGeorges, j'appelle les candidats de la droite et du centre à se rassembler derrière la candidate arrivée en tête, qui défend nos valeurs et la République : Kristell Niasme ! Toute division qui permettrait la victoire de la LFI et du désordre serait une… — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 26, 2025

Le maire DVD Philippe Gaudin, dont le salut nazi en plein conseil municipal en avril 2024 a entraîné la démission de plusieurs conseillers municipaux et la tenue de cette élection anticipée, est arrivé quatrième avec 15,54% des voix.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Une candidature LFI aux allures de ballon d'essai

La candidature de Louis Boyard a des allures de ballon d'essai pour les Insoumis, qui manquent d'élus locaux et ont déployé les grands moyens pour tenter de remporter le scrutin. Le fondateur du mouvement de gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, était venu jeudi soir prêter main forte au député du Val-de-Marne, en tenant un meeting avec lui à trois jours du premier tour.

En cas de victoire au second tour de Louis Boyard, 24 ans, Villeneuve-Saint-Georges, avec ses quelque 35.000 habitants, deviendrait la plus grande commune à hisser le drapeau LFI.

La suite après cette publicité

Sur le papier, cette ville du sud du Val-de-Marne est un terreau fertile aux ambitions municipales d'un mouvement qui concentre sa stratégie électorale sur la jeunesse et les quartiers populaires. Elle est la commune la plus défavorisée, avec un taux de pauvreté de 34%, et la plus jeune de ce département de banlieue parisienne. Louis Boyard avait été réélu député au second tour des législatives en juillet 2024 avec un score prometteur de 61% dans cette ville.